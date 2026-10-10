Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von David von Ballmoos.
87'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lugano und FC Luzern ist 4:0. Dereck Moncada (FC Lugano) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von David von Ballmoos mit einem langen Ball nach einem Konter.
86'
Ball abgeblockt. Anto Grgic (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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85'
Vorbeigeschossen. Levin Winkler (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lucas Ferreira.
83'
Wechsel FC Luzern. Levin Winkler kommt für Mio Zimmermann.
83'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Dereck Moncada.
83'
Wechsel FC Lugano. Ahmed Kendouci kommt für Daniel Dos Santos.
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82'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Damian Kelvin.
82'
Ball abgeblockt. Lucas Ferreira (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pius Dorn mit einer Flanke.
81'
Ball pariert. Leonardo Bertone (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bung Meng Freimann.
80'
Ball pariert. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Beckham Castro.
79'
Wechsel FC Luzern. Lucas Ferreira kommt für Oscar Kabwit.
78'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lugano und FC Luzern ist 3:0. Daniel Dos Santos (FC Lugano) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Beckham Castro.
77'
Ball pariert. Nando Toggenburger (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Oscar Kabwit.
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76'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Karlo Letica.
76'
Ball pariert. Beckham Castro (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Dereck Moncada.
76'
Abseits FC Luzern. Ruben Fernandes spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lars Villiger im Abseits.
75'
Foul von Dereck Moncada (FC Lugano).
75'
Ruben Fernandes (FC Luzern) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Wechsel FC Lugano. Damian Kelvin kommt für Bekhruz Karimov.
73'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Foul von Matteo Di Giusto (FC Luzern).
71'
Ball abgeblockt. Yanis Cimignani (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dereck Moncada.
69'
Abseits FC Lugano. Yanis Cimignani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bekhruz Karimov im Abseits.
67'
Wechsel FC Luzern. Lars Villiger kommt für Daniel Mikolajewski.
67'
Wechsel FC Luzern. Nando Toggenburger kommt für Tyron Owusu.
66'
Foul von Martim Marques (FC Lugano).
66'
Pius Dorn (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Leonardo Bertone (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
66'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Leonardo Bertone (FC Luzern).
65'
Handspiel von Dereck Moncada (FC Lugano).
64'
Beckham Castro (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Bung Meng Freimann (FC Luzern).
63'
Vorbeigeschossen. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Stefan Knezevic mit einem langen Ball.
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61'
2 : 0
Pech für FC Luzern - Eigentor von Ruben Fernandes! Der Spielstand zwischen FC Lugano und FC Luzern ist 2:0. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.
61'
Vorbeigeschossen. Beckham Castro (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Daniel Dos Santos.
60'
Vorbeigeschossen. Yanis Cimignani (FC Lugano) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Anto Grgic mit einer Flanke nach einer Ecke.
59'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Knezevic.
58'
Ball pariert. Mio Zimmermann (FC Luzern) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matteo Di Giusto mit einer Flanke.
58'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Antonios Papadopoulos.
58'
Ball abgeblockt. Pius Dorn (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leonardo Bertone.
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57'
Das Spiel läuft wieder.
57'
Wechsel FC Lugano. Dereck Moncada kommt für Renato Steffen.
57'
Wechsel FC Lugano. Beckham Castro kommt für Albian Ajeti.
56'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Lugano).
55'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
55'
Karlo Letica (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Vorbeigeschossen. Mio Zimmermann (FC Luzern) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Matteo Di Giusto mit einer Flanke nach einer Ecke.
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54'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Yanis Cimignani.
54'
Ball abgeblockt. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
52'
Albian Ajeti (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Stefan Knezevic (FC Luzern).
51'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
51'
Matteo Di Giusto (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Bung Meng Freimann.
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50'
Ball abgeblockt. Albian Ajeti (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Dos Santos.
48'
Ball abgeblockt. Bekhruz Karimov (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ball abgeblockt. Albian Ajeti (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Renato Steffen.
48'
Ball abgeblockt. Renato Steffen (FC Lugano) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Bekhruz Karimov (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Oscar Kabwit (FC Luzern).
45'
Wechsel FC Lugano. Martim Marques kommt für Lukas Mai.
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45'
Wechsel FC Luzern. Pius Dorn kommt für Bung Hua Freimann.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Lugano und FC Luzern ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Stefan Knezevic (FC Luzern) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
43'
Albian Ajeti (FC Lugano) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Stefan Knezevic (FC Luzern).
42'
Foul von Albian Ajeti (FC Lugano).
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42'
Stefan Knezevic (FC Luzern) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Yanis Cimignani (FC Lugano) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Renato Steffen.
37'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Bung Meng Freimann.
36'
Ball abgeblockt. Bung Hua Freimann (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bung Meng Freimann.
35'
Renato Steffen (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
35'
Foul von Renato Steffen (FC Lugano).
35'
Tyron Owusu (FC Luzern) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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31'
Antonios Papadopoulos (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Daniel Mikolajewski (FC Luzern).
28'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Karlo Letica.
28'
Ball pariert. Mattia Zanotti (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daniel Dos Santos.
26'
Ball abgeblockt. Daniel Dos Santos (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mattia Zanotti.
24'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Matteo Di Giusto.
23'
Handspiel von Mattia Zanotti (FC Lugano).
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21'
Renato Steffen (FC Lugano) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Mio Zimmermann (FC Luzern).
21'
Ball abgeblockt. Ruben Fernandes (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
20'
Ecke FC Luzern. Die Ecke wurde verursacht von Antonios Papadopoulos.
20'
Ball abgeblockt. Oscar Kabwit (FC Luzern) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matteo Di Giusto.
15'
Vorbeigeschossen. Matteo Di Giusto (FC Luzern) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Tyron Owusu.
15'
Daniel Dos Santos (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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15'
Foul von Daniel Dos Santos (FC Lugano).
15'
Bung Meng Freimann (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Mattia Zanotti (FC Lugano) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Stefan Knezevic (FC Luzern).
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Lugano und FC Luzern ist 1:0. Daniel Dos Santos (FC Lugano) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Lukas Mai mit einem Steilpass.
10'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Bung Meng Freimann.
10'
Ball abgeblockt. Renato Steffen (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Albian Ajeti.
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6'
Foul von Mattia Zanotti (FC Lugano).
6'
Bung Hua Freimann (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Bekhruz Karimov (FC Lugano) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
Foul von Bekhruz Karimov (FC Lugano).
4'
Daniel Mikolajewski (FC Luzern) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ecke FC Lugano. Die Ecke wurde verursacht von Karlo Letica.
3'
Ball pariert. Albian Ajeti (FC Lugano) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Yanis Cimignani.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Lugano und FC Luzern.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.