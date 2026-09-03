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Albian Ajeti: Traumdebüt – Lugano-Neuzugang schiesst Sieg in der 94. Minute

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Lugano – Servette 1:0

Publiziert 03. September 2026, 22:33

Traumdebüt: Ajeti schiesst Lugano in Nachspielzeit zum Sieg

6. Spieltag

Lugano
1 – 0
Servette

Lugano

Spielende

Servette

A. Ajeti

-

94

10

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Florian Gnägi
von
Florian Gnägi
Bevorzugte Quelle

Das sind Geschichten, die so nur der Fussball schreibt. Erst vor wenigen Tagen wurde der leihweise Transfer Albian Ajetis zum FC Lugano fixiert. Nun schiesst der Basler die Bianconeri in seinem ersten Spiel gleich zum 1:0-Sieg gegen Servette, und das in allerletzter Minute. In der 94. Minute verwandelt Ajeti einen Schuss mit voller Wucht im Kasten der Genfer.

Damit hat Lugano nach fünf Spielen nun das Punktemaximum von 15 Zählern auf dem Konto und einen Punkt Vorsprung auf das zweitplatzierte YB, das notabene noch ein Spiel mehr absolviert hat.

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