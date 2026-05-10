Vorschau Lugano

Lugano befindet sich in einer sehr guten Form und konnte dabei die letzten vier Partien für sich entscheiden. Dabei gewann das Team von Trainer Mattia Croci-Torti unter anderem auch zweimal gegen Meister Thun. Die letzte Niederlage datiert vom 7. März (1:3 gegen Luzern). Die Tessiner belegen aktuell den dritten Platz mit 63 Punkten, genau gleichviele wie der heutige Gegner, St. Gallen. Lediglich die Tordifferenz ist bei den Ostschweizern besser.