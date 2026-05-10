Auch bei St. Gallen läuft die gleiche Mannschaft auf, wie bei der 0:3 Niederlage gegen Sion und erhalten damit die Chance auf Wiedergutmachung.
Aufstellung Lugano
Lugano tritt mit der gleichen Elf an, wie beim 1:0 Heimsieg vor Wochenfrist.
Direktduell
Beim Blick auf die letzten Partien zwischen den beiden Teams liegen die Vorteile bei St. Gallen. Drei Siege und zwei Unentschieden resultierten aus den letzten fünf Begegnungen.
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Vorschau St. Gallen
Bis zum letzten Wochenende und der 0:3 Niederlage gegen Sion, war St. Gallen lange Zeit ungeschlagen. Die letzte Niederlage stammt noch vom 25. Januar und dem 2:4 gegen Servette. Heute möchten die Ostschweizer natürlich wieder an diese Erfolgsserie anknüpfen und Punkte aus dem Tessin mitnehmen, um den zweiten Platz zu verteidigen.
Vorschau Lugano
Lugano befindet sich in einer sehr guten Form und konnte dabei die letzten vier Partien für sich entscheiden. Dabei gewann das Team von Trainer Mattia Croci-Torti unter anderem auch zweimal gegen Meister Thun. Die letzte Niederlage datiert vom 7. März (1:3 gegen Luzern). Die Tessiner belegen aktuell den dritten Platz mit 63 Punkten, genau gleichviele wie der heutige Gegner, St. Gallen. Lediglich die Tordifferenz ist bei den Ostschweizern besser.
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Herzlich willkommen
Wer wird Vizemeister? Das Direktduell zwischen Lugano und St. Gallen ab 14 Uhr im Ticker.