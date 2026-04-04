Daniel Dos Santos trifft für Lugano und entschuldigt sich bei Ex-Club Thun

Tessiner Jubel, Thuner Frust: Lugano besiegt den Leader 1:0. Marusca Rezzonico/freshfocus

Die Szene des Spiels

Etwas weniger als 60 Minuten sind gespielt, da präsentiert sich Thun in der Rückwärtsbewegung unsortiert. Daniel Dos Santos kriegt auf der rechten Abwehrseite von seinen Thuner Ex-Kollegen zu viel Raum. Der offensive Mittelfeldspieler nutzt das aus, zieht von der linken Seite aus in Richtung Zone 14 vor dem Strafraum und schliesst herrlich ab. 1:0 Lugano und die Entscheidung.

Die Schlüsselfigur

Daniel Dos Santos jubelt bei seinem Tor für den FC Lugano nicht, stattdessen hält er die Hände entschuldigend in die Höhe. Der 23-Jährige durchlief die Juniorenstufen in Thun und debütierte 2021 für die erste Mannschaft.

Ein Küsschen von Renato Steffen für den Man of the Match. Marusca Rezzonico/freshfocus

Das bessere Team

Der Sieg für den FC Lugano ist hochverdient. Die Tessiner haben sowohl in der ersten, als auch der zweiten Halbzeit die deutlich besseren Chancen. Renato Steffen scheitert nach wenigen Minuten alleine vor dem gegnerischen Tor, als er den Ball an den gegenüberliegenden Pfosten schlenzt. Wiederholt muss sein Namensvetter und Thun-Goalie Niklas eingreifen. Bis zur 59. Minute hält er die Null, dann fällt das Gegentor.

Das Tor

59’ | 1:0 | Daniel Dos Santos zeigt sein feines Füsschen, führt den Ball eng und schlenzt ihn butterweich in den Winkel.

Das andere Spiel

Bitter für den FC Winterthur. Wieder schnuppern die Eulachstädter an Punkten, fahren am Ende aber mit leeren Händen nach Hause. In Lausanne trifft Luca Zuffi in Hälfte eins vom Elfmeterpunkt zur Führung, danach dreht Lausanne dank zwei wuchtigen Schüssen das Spiel und bringt den Sieg nach Hause. Damit bleibt Winti fünf Zähler hinter GC.

So gehts weiter

Am Samstag in einer Woche spielt Lugano auswärts in Zürich. In Thun kommts zum Leckerbissen gegen den FC Basel. Beide Spiele gibts im Liveticker.