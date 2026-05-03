Steffen schockt YB. Marusca Rezzonico/Freshfocus

St. Gallen ging gegen Sion baden – die Chance für Lugano im Kampf um den Vizemeistertitel. Doch die Tessiner brachten kein Tor gegen YB zustande. Auch wegen Marvin Keller. Der Goalie der Berner hielt stark. Die erste Halbzeit war derweil gar kein Leckerbissen.

Am Ende hatten die Gastgeber aus dem Tessin die deutlich grösseren Chancen. Und in der 84. Minute belohnte man sich durch Steffen. Der Angreifer und Captain ging völlig vergessen. Mit dem Kopf nickt er die Flanke von Grgic ein. Lugano zieht nun mit St. Gallen gleich. Nur die Tordifferenz macht den Unterschied. Für YB endet so die Saison definitiv ohne Europacup-Qualifikation.