Marusca Rezzonico/freshfocus

Die Szene des Spiels

Vor der Pause sorgt Lugano für klare Verhältnisse: In der 34. Spielminute bekommen die Luganesi nach einem unnötig harten Foul von Valon Berisha an Uran Bislimi einen Freistoss zugesprochen. Anto Grgic ist es, der die Kugel hoch in Richtung Sechzehner bringt. Kevin Behrens springt am höchsten und vollendet seinen Doppelpack. Die Klatsche vor der Pause schockiert die Gäste und beerdigt alle Hoffnung der Zürcher. Lugano gewinnt am Ende verdient mit 5:0.

Die Schlüsselfigur

Einer ist immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird: Kevin Behrens beschäftigt im Zentrum die Verteidigung der Gäste und gibt seinen Mitspielern gleichzeitig eine klare Anspielstation in der Spitze. Die Tessiner können so schneller in die gefährlichen Räume kommen und den Stürmer immer wieder ins Angriffsspiel einbinden. Am Ende sind es auch zwei Tore.

Kevin Behrens bezwingt FCZ-Goalie Heinz Linder. Claudio De Capitani/freshfocus

Das bessere Team

Die Tessiner sind klar das bessere Team: Sie schaffen es besser, Angriffe auszuspielen und treten selbstsicherer auf. Der FCZ versucht sich zwar ebenfalls mit offensiven Vorstössen, seine Versuche versanden aber schnell und schinden kaum Eindruck. Die FCZ-Verteidigung bekommt Luganos Offensivbewegungen kaum kontrolliert. Kein Wunder wechselt Trainer Koller schon vor der Pause zwei Mal. Das 3:0 und 4:0 und 5:0 nicht nur Ausdruck von Luganos Stärke, sondern auch von Zürichs Unterlegenheit.

Der Doppelwechsel vor der Pause brachte nichts. Claudio De Capitani/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Nati-Star Manuel Akanji ist zu Besuch im Stadion AIL. Der Verteidiger hat im Juli bei Inter Mailand einen längerfristigen Vertrag – also nicht weit vom Tessin entfernt. Der 31-Jährige schaut sich die Partie von der Zuschauertribüne an.

Die Tore

17’ | 1:0 | Hannes Delcroix spielt von der Grundlinie aus eine Vorlage in den Sechzehner. Kevin Behrens steht richtig und leitet die Kugel weiter ins Netz.

34’ | 2:0 | Nach einem hohen Zuspiel köpft Behrens die Kugel mit einem wuchtigen Kopfball über die Linie.

52’ | 3:0 | Goalie David von Ballmoos schlägt weit ab und Renato Steffen schnappt sich die Kugel. Er stösst alleine vors Tor vor und haut den Ball mit Links in den Kasten.

79’ | 4:0 | Daniel Dos Santos trifft mit einer Schussflanke von der Strafraumgrenze aus.

90’ | 5:0 | Dereck Moncada zieht zügig vors FCZ-Tor und haut einen Distanzschuss in Richtung Tor. Der Ball wird von Kamberi abgefälscht, ehe er im Netz landet.

So gehts weiter

Der FC Lugano trifft am kommenden Sonntag im Schweizer Cup auf Vedeggio. Anpfiff ist um 16 Uhr. Zuvor spielen die Tessiner aber noch in der Quali zur Conference League. Die Zürcher treffen auf den FC Tuggen. Die Partie läuft am Freitagabend ab 19:30 Uhr.