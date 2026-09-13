Xherdan Shaqiri führt seine Basler zum Sieg. Martin Meienberger/freshfocus

Die Szene des Spiels

Es lief die 56. Minute – der FCB erhielt einen Freistoss aus spitzem Winkel. Die Basler diskutierten wild: Was macht man mit der Situation? Am Ende entschieden sie sich für eine extrem freche Variante. Shaqiri spielte einen kurzen Doppelpass, führte die Kugel in den Strafraum, die Luzerner waren überrascht und Shaq hämmerte das Spielgerät ins Netz. Es war das 3:1 aus Sicht des FCB und die Entscheidung.

Die Schlüsselfigur

In 20 Ligaeinsätzen unter Stephan Lichtsteiner gelangen Xherdan Shaqiri ganze drei Tore – für den FCB-Superstar eine schwache Quote. Kein Wunder, dass es immer wieder Diskussionen um seine Person und Trainer Lichtsteiner gab. Im ersten Spiel nach der Lichtsteiner-Entlassung gab Shaq die Antwort auf dem Platz. Das 2:1 bereitete er vor, das 3:1 und 4:1 erzielte er gleich selber. Drei Torbeteiligungen, also gleich viele wie in allen Spielen unter seinem früheren Nati-Kollegen. Übrigens: Zuletzt hatte Shaqiri im Februar 2026 drei Torbeteiligungen. Damals waren es sogar drei Tore und ein Assist. Es war das letzte Spiel vor der Amtszeit Lichtsteiners.

Otele köpfelt eine Shaqiri-Flanke ins Netz. Martin Meienberger/freshfocus

Das bessere Team

Luzern ging nach 30 Sekunden in Führung, alles schien angerichtet für eine grosse Party in der Innerschweiz, doch nur drei Minuten später kassierte man den Ausgleich. Im Anschluss verpasste man es, sich für gute Aktionen zu belohnen. Man hatte am Ende sogar mehr Chancen als die Gäste, aber die Basler, die Basler hatten einen Xherdan Shaqiri in Gala-Form, der nach 70 Minuten den Platz verliess. Es gab dafür eine herzhafte Umarmung von Interimstrainer Nocentini.

Das Tribünengezwitscher

Vor der Partie trat FCB-Sportdirektor Valentin Stocker vor die Medien. Er sprach auch über die Entlassung von Lichtsteiner und die Suche eines Nachfolgers. Man wolle sich Zeit lassen. Es gebe mehrere Optionen, hält Stocker fest. Bis zur Nati-Pause soll weiter Luigi Nocentini das Zepter in der Hand halten.

Luigi Nocentini feiert einen guten Einstieg. Martin Meienberger/freshfocus

Die Tore

1’ | 1:0 | Kabwit köpfelt eine Flanke herrlich ins Tor.

4’ | 1:1 | Olaigbe legt clever ab auf Zelar, der locker einschiebt.

42’ | 1:2 | Otele köpfelt eine Flanke von Shaqiri nach einer Ecke ins Netz.

56’ | 1:3 | Nach einer cleveren Freistossvariante hat Shaqiri viel Freiraum und zimmert die Kugel ins Tor.

66’ | 1:4 | Shaqiri wird von Olaigbe angespielt und schlenzt den Ball unhaltbar ins Eckige.

84’ | 2:4 | Der eingewechselte Villiger sorgt für eine Ergebniskosmetik.

So gehts weiter

Basel ist nur noch drei Punkte hinter YB in der Tabelle. So schnell kann es gehen. Am nächsten Sonntag kommt St. Gallen ins Joggeli. Luzern hat am Samstag ein Heimspiel gegen GC.