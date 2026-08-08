GC verliert bei Servette 1:2 – Abrashi-Aus leitet Pleite ein

Publiziert 08. August 2026, 22:35
3. Spieltag
Servette
GC Zürich
A. Abrashi-
12
S. Mráz-
29
M. Lambourde-
75
Können drei Minuten ein Spiel entscheiden? Zwischen der 56. und der 59. Minute kommt es für GC knüppeldick. Erst muss Captain Amir Abrashi, der bis dahin nicht nur der Älteste, sondern auch der beste Mann auf dem Platz ist, angeschlagen ausgewechselt werden. Dann fliegt mit Hassane aufgrund seiner zweiten Gelben Karte auch noch der zweite von drei zentralen Mittelfeldspielern vom Rasen. Anschliessend drückt Servette auf den Siegtreffer und erzielt diesen auch.
Mathis Lambourde. Kommt in der 71. Minute auf den Platz und erzielt vier Minuten später mit einem Prachtstor das 2:1. Timothé Cognat überspielt die GC-Abwehr gefühlvoll, Lambourde wuchtet den Ball per Volley in die Maschen und sorgt dafür, dass GC auch bei diesem Anlauf mit leeren Händen abreist. Die Grasshoppers sind in Genf seit vier Jahren sieglos.
Bis zum Platzverweis eine ausgeglichene Sache. Danach verdient sich Servette den Siegtreffer. Die Genfer kommen zu elft zwar nicht zu Chancen im Minutentakt, warten aber geduldig auf ihre Chance und werden dafür eine Viertelstunde vor Schluss mit dem Siegtreffer belohnt.
Wer bei GC die Nummer 1 im Tor ist, konnte Trainer Peter Zeidler zuletzt nicht eindeutig sagen. In den ersten drei Partien ist jeweils Justin Hammel zum Einsatz gekommen, machte dabei aber nicht immer den sichersten Eindruck. Hinter ihm schart Marvin Hübel, der letzte Saison mit dem FC Aarau den Aufstieg knapp verpasst hatte, mit den Hufen.
12’ I 0:1 I Herrlicher Pass von Samuel Krasniqi mit dem Aussenrist à la Luka Modric. Amir Abrashi nimmt den Pass direkt und verwandelt sicher.
29’ I 1:1 I Stevanović kommt auf der rechten Seite mit Ball angerauscht, spielt einen No-Look-Pass auf Cognat, dessen Hereingabe kann Mraz erst zur Direktabnahme nutzen, um dann an Hammel zu scheitern. Doch der Stürmer der Grenats schaltet danach schneller und ist im zweiten Versuch aus kurzer Distanz per Kopf sicher.
75’ I 1:2 I Mathis Lambourde läuft im Rücken seiner Gegenspieler in die Tiefe, erhält aus dem Halbfeld einen herrlichen Pass von Cognat und zimmert diesen herrlich ins Tor.
Am Samstag in einer Woche spielen beide Teams im Cup: Servette gegen Bavois. Für die Grasshoppers kommt es zum Derby gegen Regensdorf.
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