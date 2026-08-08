GC verliert bei Servette 1:2 – Abrashi-Aus leitet Pleite ein

Die Szenen des Spiels

Können drei Minuten ein Spiel entscheiden? Zwischen der 56. und der 59. Minute kommt es für GC knüppeldick. Erst muss Captain Amir Abrashi, der bis dahin nicht nur der Älteste, sondern auch der beste Mann auf dem Platz ist, angeschlagen ausgewechselt werden. Dann fliegt mit Hassane aufgrund seiner zweiten Gelben Karte auch noch der zweite von drei zentralen Mittelfeldspielern vom Rasen. Anschliessend drückt Servette auf den Siegtreffer und erzielt diesen auch.

Bis zu seiner Auswechslung der beste Hopper auf dem Platz: Amir Abrashi. Pascal Muller/freshfocus

Die Schlüsselfigur

Mathis Lambourde. Kommt in der 71. Minute auf den Platz und erzielt vier Minuten später mit einem Prachtstor das 2:1. Timothé Cognat überspielt die GC-Abwehr gefühlvoll, Lambourde wuchtet den Ball per Volley in die Maschen und sorgt dafür, dass GC auch bei diesem Anlauf mit leeren Händen abreist. Die Grasshoppers sind in Genf seit vier Jahren sieglos.

Das bessere Team

Bis zum Platzverweis eine ausgeglichene Sache. Danach verdient sich Servette den Siegtreffer. Die Genfer kommen zu elft zwar nicht zu Chancen im Minutentakt, warten aber geduldig auf ihre Chance und werden dafür eine Viertelstunde vor Schluss mit dem Siegtreffer belohnt.

Das Tribünengezwitscher

Wer bei GC die Nummer 1 im Tor ist, konnte Trainer Peter Zeidler zuletzt nicht eindeutig sagen. In den ersten drei Partien ist jeweils Justin Hammel zum Einsatz gekommen, machte dabei aber nicht immer den sichersten Eindruck. Hinter ihm schart Marvin Hübel, der letzte Saison mit dem FC Aarau den Aufstieg knapp verpasst hatte, mit den Hufen.

Francis Lambourde erzielt mit seinem Volley das Tor des Spiels. Pascal Muller/freshfocus

Die Tore

12’ I 0:1 I Herrlicher Pass von Samuel Krasniqi mit dem Aussenrist à la Luka Modric. Amir Abrashi nimmt den Pass direkt und verwandelt sicher.

29’ I 1:1 I Stevanović kommt auf der rechten Seite mit Ball angerauscht, spielt einen No-Look-Pass auf Cognat, dessen Hereingabe kann Mraz erst zur Direktabnahme nutzen, um dann an Hammel zu scheitern. Doch der Stürmer der Grenats schaltet danach schneller und ist im zweiten Versuch aus kurzer Distanz per Kopf sicher.

75’ I 1:2 I Mathis Lambourde läuft im Rücken seiner Gegenspieler in die Tiefe, erhält aus dem Halbfeld einen herrlichen Pass von Cognat und zimmert diesen herrlich ins Tor.

So gehts weiter

Am Samstag in einer Woche spielen beide Teams im Cup: Servette gegen Bavois. Für die Grasshoppers kommt es zum Derby gegen Regensdorf.