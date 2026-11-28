Servette gegen Lausanne endet torlos. Pascal Muller/freshfocus

Kurz vor Ende wurde es bei klirrend kalten Temperaturen im Stade de Genève doch noch heiss. Lausannes Sow bringt im eigenen Strafraum den Genfer Wood zu Fall. Schiedsrichter Kanagasingam entscheidet erst auf Penalty, ehe er vom VAR nach draussen an den Bildschirm gebeten wird. Dort korrigiert der Referee seinen Entscheid. Es bleibt beim 0:0, und zwar einem der schlechteren Sorte. Kaum Torchancen, wenig Spektakel – wer sich am Samstagabend für diesen trostlosen Kick entschieden hat, ist nicht zu beneiden. Für Lausanne ist es unter Neu-Coach Magnin immerhin der dritte Zähler im dritten Spiel: Ein leichter Aufwärtstrend ist ersichtlich.