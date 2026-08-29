Kabwit verlässt nach Roter Karte den Platz – Trainer Portmann empfängt ihn mit sichtlicher Ernüchterung an der Seitenlinie. Martin Meienberger/freshfocus

Servette erwischt im Stade de Genève den besseren Start. In der 14. Minute bringt Miroslav Stevanović die Genfer mit 1:0 in Führung. Doch Luzern schlägt zurück: Andrejs Cigaņiks trifft in der 31. Minute zum Ausgleich.

Kurios: Luzern muss bereits ab der 20. Minute mit zehn Mann auskommen. Oscar Kabwit sieht nach VAR-Intervention die Rote Karte. Servette kann die numerische Überlegenheit jedoch nicht in einen zweiten Treffer ummünzen.

Damit bleibt es beim 1:1. Für Luzern ist der Punkt angesichts der langen Unterzahl durchaus ein Erfolg – Servette dürfte sich hingegen ärgern, zwei Punkte gegen einen dezimierten Gegner liegen gelassen zu haben.