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Servette – FC Luzern: Super League live im Ticker – wer holt den Sieg?

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Servette – FCL 1:1

Publiziert 29. August 2026, 20:04

Früher Platzverweis – Luzern erkämpft mit Mühe einen Punkt

5. Spieltag

Servette
1 – 1
Luzern

Servette

Spielende

Luzern

M. Stevanović

-

14

10
11

A. Cigaņiks

-

31

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Sebastian Rieder
von
Sebastian Rieder
Bevorzugte Quelle
Kabwit verlässt nach Roter Karte den Platz – Trainer Portmann empfängt ihn mit sichtlicher Ernüchterung an der Seitenlinie.
Kabwit verlässt nach Roter Karte den Platz – Trainer Portmann empfängt ihn mit sichtlicher Ernüchterung an der Seitenlinie.Martin Meienberger/freshfocus

Servette erwischt im Stade de Genève den besseren Start. In der 14. Minute bringt Miroslav Stevanović die Genfer mit 1:0 in Führung. Doch Luzern schlägt zurück: Andrejs Cigaņiks trifft in der 31. Minute zum Ausgleich.

Kurios: Luzern muss bereits ab der 20. Minute mit zehn Mann auskommen. Oscar Kabwit sieht nach VAR-Intervention die Rote Karte. Servette kann die numerische Überlegenheit jedoch nicht in einen zweiten Treffer ummünzen.

Damit bleibt es beim 1:1. Für Luzern ist der Punkt angesichts der langen Unterzahl durchaus ein Erfolg – Servette dürfte sich hingegen ärgern, zwei Punkte gegen einen dezimierten Gegner liegen gelassen zu haben.

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