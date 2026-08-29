Publiziert 29. August 2026, 20:04
5. Spieltag
Servette
Luzern
M. Stevanović-
14
A. Cigaņiks-
31
Servette erwischt im Stade de Genève den besseren Start. In der 14. Minute bringt Miroslav Stevanović die Genfer mit 1:0 in Führung. Doch Luzern schlägt zurück: Andrejs Cigaņiks trifft in der 31. Minute zum Ausgleich.
Kurios: Luzern muss bereits ab der 20. Minute mit zehn Mann auskommen. Oscar Kabwit sieht nach VAR-Intervention die Rote Karte. Servette kann die numerische Überlegenheit jedoch nicht in einen zweiten Treffer ummünzen.
Damit bleibt es beim 1:1. Für Luzern ist der Punkt angesichts der langen Unterzahl durchaus ein Erfolg – Servette dürfte sich hingegen ärgern, zwei Punkte gegen einen dezimierten Gegner liegen gelassen zu haben.