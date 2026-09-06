Espen-Jubel in Genf: St. Gallen schlägt Servette mit 2:0. Zamir Loshi/freshfocus

Die Szene des Spiels

Den Gästen gelang ein Traumstart in Genf. In der 6. Minute setzte St. Gallens Tempomacher Aliou Baldé im gegnerischen Strafraum zum Dribbling an. Mit einer Finte liess er Servette-Verteidiger Steve Rouiller stehen und schlenzte den Ball gekonnt neben den langen Pfosten. Ein sehenswerter Führungstreffer beim X:0-Sieg der Ostschweizer.

Die Schlüsselfigur

Einmal mehr zeigte St. Gallens Angreifer Baldé einen starken Auftritt. Der Mann aus Guinea wirbelte auf der linken Seite und hielt seine Gegenspieler mit vielen Sprints und Dribblings auf Trab. Schon früh im Spiel schoss er seine Mannschaft in Führung. In der 77. Minute durfte Baldé in den verdienten Feierabend.

Servettes Rouiller weiss sich gegen Baldé nur noch mit einem Foul zu helfen. Zamir Loshi/freshfocus

Das bessere Team

Der FC St. Gallen zeigte an diesem Nachmittag keinen glanzvollen Auftritt in Genf. Doch die Leistung war allemal besser, als jene im letzten Spiel gegen GC (0:2). Da Servette jedoch überhaupt keinen guten Tag erwischte, reichte es St. Gallen zu einem souveränen Sieg. Man hatte die Genfer Offensive stets unter Kontrolle und liess nur wenige gefährliche Aktionen zu. Darüber hinaus verwerteten die Espen ihre beiden besten Torchancen – ein verdienter Sieg.

Das Tribünengezwitscher

Gleich vier Spiele in Folge verlor der FC St. Gallen vor dem Spiel in Genf. Zwei mal ging man international gegen den FC Nordsjaelland aus Dänemark baden, dann folgten die Pleiten gegen den FC Thun und die Grasshoppers. In Genf machten die Espen ihre Sache etwas besser und setzten dem Formtief ein Ende. Der Sieg forderte allerdings auch seinen Tribut. Grün-Weiss-Captain Lukas Görtler zog sich in einem Zweikampf eine Verletzung zu. Bei seiner Auswechslung hielt er den Arm gebeugt. Das deutet auf eine Blessur an der Schulter oder dem Schlüsselbein hin.

Lukas Görtler tut sich im Zweikampf weh und muss raus. Zamir Loshi/freshfocus

Die Tore

6’ | 0:1 | St. Gallens Flügelflitzer Aliou Baldé schlenzt den Ball flach in die weite Ecke zur Führung.

50’ | 0:2 | Nevio Scherrer setzt sich im Zweikampf durch, taucht alleine vor dem Tor auf und netzt per Innenrist ein.

So gehts weiter

Der FC St. Gallen empfängt am nächsten Samstag um 18 Uhr den FC Sion. Servette spielt am Sonntagnachmittag um 16:30 Uhr das Derby in Lausanne.