Genfs Houboulang Mendes im Duell mit Zürichs Umeh Emmanuel. Claudio De Capitani/freshfocus

Das Spiel zwischen Servette und dem FC Zürich endete mit einem 0:0. Die Zürcher starteten gut und hatten mit Miguel Reichmuth (5.) die Möglichkeit, früh in Führung zu gehen. In der Folge neutralisierten sich jedoch beide Teams und es entwickelte sich ein müder Kick, der leistungsgerecht mit 0:0 endete.

Damit ist der FC Zürich nach zwei Auswärtsniederlagen zum Saisonauftakt unter Trainer Marcel Koller seit fünf Super-League-Spielen in der Fremde ungeschlagen, bei zwei Siegen und drei Unentschieden. Eine längere Auswärtsserie ohne Niederlage innerhalb einer Saison gelang den Zürchern zuletzt zwischen Juli und November 2023 unter Bo Henriksen.