Antonios Papadopoulos erzielt kurz vor Schluss den Ausgleich gegen Sion. Pascal Muller/freshfocus

Die Szene des Spiels

Bitter für Sion. Die Walliser zeigen lange eine formidable Abwehrleistung. In der 90. Minute profitiert Lugano-Verteidiger Antonios Papadopoulos dann von einem Abpraller und schiesst den vielumjubelten Ausgleich für die Tessiner, die im Europa-Kampf nun wieder alle Trümpfe in der eigenen Hand haben. Eine Runde vor Schluss belegen sie den dritten Platz, der zur Conference-League-Quali brechtigt.

Die Schlüsselfiguren

Fast wäre es eine kitschige Geschichte geworden. Sion-Profi Baltazar erzielte den sichergeglaubten Siegtreffer. Um den Mittelfeldspieler ereignete sich vor gut einem Jahr eine skurrile Geschichte. Kurz nachdem seine Vertragsverlängerung mit Sion durch war, schrieb der Brasilianer von seinem persönlichen «X»-Konto: «Mir liegt es auf dem Herzen, alle zu informieren, dass ich meine Vertragsverlängerung mit Sion noch nicht unterschrieben habe. Und sollte ich ein Dokument zu diesem Thema unterschrieben haben, so war das ohne meine Einwilligung.»

Ein Herz für Sion: Baltazar erzielt das zwischenzeitliche 2:1. Pascal Muller/freshfocus

Warum Baltazar diesen Post veröffentlichte, erklärte er nie. Stattdessen streikte er vor der Saison, weil er unbedingt weg wollte. Präsident Constantin gab aber nicht klein bei und beharrte auf dem neuen Vertrag bis 2028. Zu Recht, wie sich dank dessen Leistungen in dieser Saison herausstellt. Mit seinem Treffer und einer laufstarken Leistung ist er auch im Europa-Duell einer der besten.

Das bessere Team

Sion versucht von Beginn an, das Zepter zu übernehmen. Doch Lugano geht mit einem Konter in Führung. Nach einer kurzen Schockstarre erholen sich die Walliser und drehen das Spiel folgerichtig.

Die Tore

31’ | 0:1 | Koutsias vollendet einen Tessiner Konter.

55’ | 1:1 | Ilyas Chouaref lässt seinen Gegenspieler ins Leere laufen und trifft aus kurzer Distanz.

63’ | 2:1 | Baltazar schiesst mit dem Aussenrist aus rund 16 Metern in die linke untere Ecke.

90' I 2:2 I Papadopoulos erzielt nach einem Abpraller aus nächster Nähe den Ausgleich.

So geht’s weiter

Sion spielt am kommenden Wochenende auswärts gegen die Young Boys. Lugano trifft zu Hause auf den FC Basel.