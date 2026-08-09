Die Sittener können jubeln. Michael Zanghellini/freshfocus

Lange müssen die Sion-Fans zittern. Das Team um Winsley Boteli liegt gegen Aufsteiger Vaduz lange zurück. Erst in der 83. Minute gelingt den Gastgebern der Ausgleich – einmal mehr ist es der junge Botelli, der seine Fabelform zeigt. Doch das war es am Ende nicht. Denn In der 94. Minute lässt Franck Surdez das Tourbillon ausrasten. Er schiesst Sion zum zweiten Sieg im dritten Spiel. Vaduz bleibt mit null Punkten aus drei Partien auf dem letzten Platz.