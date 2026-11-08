Ajeti sieht in der 11. Spielminute die Rote Karte und sorgt damit für den grössten Plot-Twist in der Partie. Nico Ilic/freshfocus

Die Szene des Spiels

Die erste Saisonniederlage der Tessiner nimmt ab der 11. Spielminute ihren Lauf: Albian Ajeti will den Ball gegen Hugo Vandermersch behaupten, trifft den St. Galler dabei aber mit offener Sohle brutal am Bein. Der Unparteiische zieht sofort die Rote Karte an die Adresse des Luganesi.

Während die Situation mehr als eindeutig ist, stellt sie zugleich die gesamte Partie auf den Kopf. Die Tessiner müssen die verbleibenden Minuten nicht nur in Unterzahl bestreiten – mit Ajeti fällt auch einer der wichtigsten Torschützen des Tabellenleaders weg.

Die Schlüsselfigur

Lukas Daschner ist der kreative Kopf im Mittelfeld der Espen. Der Deutsche überzeugt mit viel Übersicht, klugen Pässen und gefährlichen Vorstössen in die Offensive. Besonders beim Doppelschlag hebt er seine Klasse hervor: Erst kombiniert er sich mit Christian Okoroji durch die Tessiner Abwehr, nur eine Minute später legt er den entscheidenden Pass auf Andrin. Mit seinen zwei Assists und seiner Präsenz im Spielaufbau hat er einen grossen Anteil am Sieg der St. Galler.

Das bessere Team

St. Gallen braucht nach dem frühen Platzverweis gegen Ajeti etwas Anlaufzeit, um den Vorteil zu nutzen. Dann übernehmen sie aber zunehmend das Kommando. Die Espen nutzen die Räume geschickt, setzen Lugano mit hohem Pressing unter Druck und überzeugen mit gefährlichen Kombinationen. Besonders offensiv zeigen die Hausherren immer wieder ihre Qualität.

Torschütze Andrin Hunziker feiert seinen zweiten Treffer. Nico Ilic/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Fans können sich ein ganz besonderes Souvenir aus der heutigen Partie sichern: Der FCSG versteigert den Matchball aus dem heutigen Spiel. Nach Abpfiff wird die Kugel von allen Spielern signiert und in einer Plastikbox präsentiert. Der Erlös kommt der Nachwuchsförderung zugute.

Die Tore

33’ | 1:0 | Daschner setzt ein perfektes Zuspiel in den Lauf von Chima Okoroji. Der St. Galler trifft per Flachschuss ins weite Eck.

34’ | 2:0 | Andrin Hunziker kommt nach einem Fehler der Tessiner zum Abschluss und trifft links unten.

45+3’ | 3:0 | Tom Gaal springt nach einem Eckball am höchsten und trifft per Kopf.

67' | 4:0 | Okoroji spielt sich über rechts frei und schickt einen Assist auf Hunziker. Dieser schiebt die Kugel flach in die rechte Ecke.

84' | 5:0 | Leon Frokaj trifft mit einem Hammer aus der Distanz.

So gehts weiter

Nach der Länderspielpause ist der FC St. Gallen zu Gast beim FCZ. Der FC Lugano wiederum empfängt die Grasshoppers.