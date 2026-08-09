Die Partie zwischen St. Gallen und Luzern war umkämpft. Martin Meienberger/freshfocus

Es läuft bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit in St. Gallen, dann jubeln die Gastgeber plötzlich. Grund dafür: ein nächster Patzer des Luzern-Goalies Simoni. Er kann eine harmlose Hereingabe nicht festhalten und Daschner profitiert. Frustriert geht es für den 22-jährigen Albaner in die Pause, seine Teamkollegen bauen ihn auf, sogar St.-Gallen-Captain Görtler spendet Trost. Kein Wunder, war es im dritten Spiel für den FCL doch der dritte Mega-Patzer.

Simoni patzte erneut. Roger Albrecht/freshfocus

Doch seine Teamkollegen, die lassen Simoni nicht hängen. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff trifft der eben erst eingewechselte und erst vor wenigen Tagen verpflichtete Stürmer Mikolajewski zum Ausgleich. Danach liefern sich beide Teams ein Auf und Ab! Vorwärts und zurück, beide Teams vergeben Chancen. Doch in der 89. Minute liegt der Ball dann trotzdem im Tor. Di Giusto, der wenig zuvor noch eine grosse Möglichkeit vergibt, besorgt das 2:1.

Doch die Luzerner können den Sieg dennoch nicht einfahren. Der VAR meldet sich in der 99. Minute. Es gab ein Handspiel im Strafraum der Luzerner. Aufregung auf dem Spielfeld, denn die Partie läuft lange weiter. Es gibt sogar zuvor eine fälschliche Rote Karte gegen Mikolajewski, die Schiri Dudic zurücknimmt, da der junge Stürmer noch keine Gelbe Karte hat. Görtler ist die Verwirrung egal, er bleibt vom Penaltypunkt eiskalt und besorgt den 2:2-Endstand.