Der FC St. Gallen feiert an Halloween einen wichtigen Heimsieg. Die Espen setzen sich gegen Servette mit 2:1 durch und sichern sich drei Punkte. Dabei ist die Partie über weite Strecken alles andere als ein Leckerbissen. Viele Fouls, zahlreiche Unterbrüche und wenig Spielfluss prägen das Geschehen.

Dabei beginnt das Spiel durchaus vielversprechend. Bereits in der vierten Minute kommt Servettes Jesper Karlsson zur ersten Chance, scheitert aber aus spitzem Winkel an St. Gallen-Goalie Lawrence Ati Zigi. Nur zwei Minuten später schlägt das Heimteam mit seinem ersten Angriff zu.

Chima Okoroji bringt den Ball von der rechten Seite zur Mitte, wo Carlo Boukhalfa die schwierige Hereingabe mit dem rechten Fuss sehenswert in die entfernte Ecke dreht.

Carlo Boukhalfa (links, Nummer 11) und Captain Lukas Görtler tragen sich gegen Servette in die Torschützenliste ein. Roger Albrecht/freshfocus

Für die Genfer kommt es kurz darauf noch schlimmer. Topstürmer Kingstone Mutandwa verletzt sich bei einem Zweikampf und muss bereits in der zehnten Minute mit der Trage vom Feld gebracht werden. Später kehrt er auf Krücken auf die Ersatzbank zurück.

Viele Fouls, kaum Torchancen

Nach dem turbulenten Beginn flacht die Partie zunehmend ab. Servette übernimmt zwar mehr Ballbesitz, findet gegen die St. Galler Defensive aber kaum Lösungen. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergibt Karlsson nach 34 Minuten. Sein Schlenzer wird von Zigi zum Eckball gelenkt.

Ansonsten bestimmen zahlreiche Fouls und Unterbrüche das Geschehen. Schiedsrichter Mirel Turkes muss immer wieder eingreifen. Nach 18 Minuten sehen die beiden Servette-Spieler Marco Burch und Houboulang Mendes Gelb. Für Burch hat die Verwarnung Folgen: Er fehlt im nächsten Spiel gesperrt.

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt die Partie zunächst zäh. Servette bemüht sich um den Ausgleich, doch Zigi verhindert diesen in der 52. Minute mit einer starken Parade gegen einen Distanzschuss von Tiemoko Ouattara.

Görtler trifft – Karlsson antwortet traumhaft

In der 65. Minute erhöht St. Gallen auf 2:0. Servettes Bradley Mazikou spielt den Ball im eigenen Strafraum klar mit der Hand. Schiedsrichter Turkes entscheidet auf Penalty, den St. Gallen-Captain Lukas Görtler souverän verwandelt.

In der Folge kommen die Espen besser in Fahrt. Boukhalfa prüft Servette-Goalie Edvinas Gertmonas mit einem wuchtigen Distanzschuss, wenig später scheitert auch der eingewechselte Joel Ruiz mit einem gefährlichen Abschluss am Genfer Schlussmann.

Jesper Karlsson im dunkelblauen Servette-Dress am Ball: Der Schwede hat in St. Gallen mehrere gute Chancen und trifft in der 82. Minute zum 1:2. Roger Albrecht/freshfocus

Doch dann schlägt Servette zurück. In der 82. Minute schleicht sich Jesper Karlsson nach einem Zuspiel von Marco Burch in den St. Galler Strafraum und hämmert den Ball von der linken Seite unhaltbar in die lange Ecke. Für den Schweden ist es der erste Treffer in der Super League – und was für einer!

So müssen die Ostschweizer nach einer vermeintlich komfortablen 2:0-Führung doch noch zittern. Am Ende steht aber der zweite Sieg gegen Servette in dieser Saison. Bereits Anfang September hatten die Espen die Genfer auswärts mit 2:0 bezwungen.