Thuner Jubeltraube in St. Gallen: Der Meister feiert einen seiner vier sehenswerten Treffer beim 4:3-Auswärtssieg. Martin Meienberger/freshfocus

Die Szene des Spiels

Jedes der vier Thuner Tore ist durchaus sehenswert und erinnert an den euphorischen Fussball der Meistermannschaft. Die kurioseste Szene der Partie ereignet sich aber kurz vor der Halbzeit. Thuns Goalie Niklas Steffen lässt sich zu lange Zeit bei einem Abstoss und erhält dafür die Gelbe Karte.

Eigentlich müsste es nach der neuen Regel eine Ecke für die St. Galler geben. Das merkt Schiedsrichter Luca Piccolo aber zu spät. Erst gibt er auch den Corner, wird dann aber vom VAR daran erinnert, dass es dafür zu spät ist, und er muss die Ecke wieder zurücknehmen.

Die Schlüsselfiguren

Die beiden Stürmer ragen beim FC Thun heraus. Brighton Labeau beweist grosse Klasse im Abschluss und schnürt seinen ersten Doppelpack im Thuner Trikot. Sein kongenialer Sturmpartner Furkan Dursun lanciert Labeau beim 1:0, liefert beim 2:0 und 3:0 den Assist, ehe er das 4:1 gleich selbst erzielt und dann frühzeitig Feierabend bekommt.

Das bessere Team

Thun ist in der ersten Hälfte hinten sattelfest und vorne effizient. Nach dem Seitenwechsel legt der Meister gegen einen lange Zeit erschreckend schwachen FCSG nochmals eine Schippe drauf und holt sich den verdienten zweiten Saisonsieg in der Liga.

Den ersten Dreier in der Super League hatte man sich beim Saisonauftakt am 25. Juli in Luzern geholt. St. Gallen kann sich immerhin damit trösten, zum Schluss der Partie nochmals Moral gezeigt zu haben.

Das Tribünengezwitscher

Neben einigen verletzten Spielern verzichtet der FCSG am Sonntag auch auf Betim Fazliji, der gemäss «Blick» noch zum FC Zürich wechseln könnte. «Noch ist nichts entschieden», sagt St. Gallens Trainer Enrico Maassen vor der Partie gegen Thun bei blue.

Die Tore

9’ I 0:1 I Nach einem langen Ball gewinnt Dursun das Kopfballduell und lanciert Labeau, der vor Zigi die Nerven behält, ihn umkurvt und zur frühen Thuner Führung einschiebt.

47’ I 0:2 I Reichmuth ist aufsässig und erobert den Ball. Danach sprintet er los und wird von Dursun steil geschickt. Auch wenn er etwas gegen aussen gedrängt wird, trifft er den Ball perfekt in die weite obere Ecke.

48’ I 1:2 I Nach einem langen Ball gewinnt Dursun das Kopfballduell und lanciert Labeau, der vor Zigi die Nerven behält, ihn umkurvt und zur frühen Thuner Führung einschiebt.

53’ I 1:3 I Dursun kann einen langen Ball behaupten und legt ab für Labeau. Dieser fackelt nicht lange und schlenzt den Ball flach mit sehr viel Gefühl sehenswert in die weite Ecke.

58’ I 1:4 I Saiz bedient mit einem Aussenristpass Dursun. Dieser setzt sich etwas glücklich gegen Baldé durch und stochert dann den Ball durch Zigis Beine vorbei ins Tor.

75’ I 2:4 I Dursun kann einen langen Ball behaupten und legt ab für Labeau. Dieser fackelt nicht lange und schlenzt den Ball flach mit sehr viel Gefühl sehenswert in die weite Ecke.

90’ I 3:4 I Daschner verkürzt kurz vor Schluss auf 3:4.

So geht’s weiter

Eine englische Woche steht an. Thun empfängt am Mittwoch Lausanne-Sport, während der FCSG auswärts bei GC ran muss.