FC St. Gallen siegt dank Joker Vogt und FCZ-Goalie Patzer

Das 2:1: FCSG-Stürmer Alessandro Vogt erwischt FCZ-Goalie Silas Huber zwischen den Beinen. Philipp Kresnik/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 67. Minute wird der 21-jährige Alessandro Vogt nach seinen Knieproblemen eingewechselt. Neun Minuten später netzt er gegen den FC Zürich zum Sieg ein. Das Ostschweizer Eigengewächs, das in der kommenden Saison in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim spielen wird, trifft in der 76. Minute zum 2:1-Sieg.

Die Schlüsselfiguren

Nach seiner fast 30-tägigen Verletzungspause kehrt Alessandro Vogt als Joker auf den Rasen zurück und erzielt das «Game Winning Goal». Der Schuss des St. Gallers ist allerdings alles andere als unhaltbar. FCZ-Goalie Silas Huber, der alles für eine grosse Karriere hat und sich in dieser Saison schon mehrfach auszeichnen konnte, lässt den Abschluss von Vogt unglücklich zwischen den Beinen passieren. Kurz vor Schluss doppelt der FCSG-Teenie beinahe noch nach.

Alessandro Vogt hat gut Lachen. Der St. Galler trifft in Spiel eins nach seinem Comeback. Philipp Kresnik/freshfocus

Das bessere Team

Der FC St. Gallen beginnt wie die Feuerwehr, hat nach sechs Minuten schon fünf Eckbälle und nach 15 Minuten drei Top-Chancen zu verzeichnen. Am Ende zeichnet die Statistik ein klares Bild. Abschlüsse in der Box: 15 zu 4 für den FC St. Gallen. Nur aufgrund der dürftigen Chancenauswertung fällt der Sieg nicht höher aus. Nun beträgt der Rückstand auf Leader Thun noch 12 Punkte, 18 sind noch zu vergeben.

Die Tore

33' I 1:0 I FCZ-Profi Sebastian Walker foult, Lukas Görtler läuft an, verzögert und trifft zum 1:0.

36' I 1:1 I Das schönste Tor des Spiels erzielt der FCZ. Über Reverson kommt der Ball per Hacke zu Kény, der Cavaleiro sieht. Dieser schlenzt den Ball in die Maschen.

76' I 2:1 I Augen zu und durch: Aus ungünstigem Winkel und nächster Nähe zieht Alessandro Vogt ab. Der Ball geht tatsächlich rein.

Das andere Spiel

Servette scheint sich nun endgültig vom Tabellenkeller zu verabschieden. Nach dem klaren Sieg gegen die Grasshoppers vor der Nati-Pause, doppeln die Genfer mit einem klaren 3:0 gegen Luzern nach. In Spiel 1 seit der Bekanntgabe, dass Trainer Mario Frick den FCL nach dieser Saison verlassen wird, sind Sechser und Ballverteiler Timothé Cognat und die offensvie Allzweckwaffe Miroslav Stevanovic mit je einem Tor die stärksten Akteure bei Servette.

So gehts weiter

Der FC St. Gallen spielt in der kommenden Woche auswärts gegen den FC Luzern. Der FC Zürich empfängt den FC Lugano.