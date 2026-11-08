Der FC Thun und der FC Basel trennen sich 3:3. Zamir Loshi/freshfocus

Die Szene des Spiels

In der 78. Minute wird der FCB für seine Passivität bestraft. Nachdem Koloto einen Freistoss in Strafraumnähe verschuldet, spediert Fehr den Standard in den Basler Strafraum. Dort lenkt FCB-Verteidiger Rüegg die Hereingabe mit dem Kopf ins eigene Tor ab und erzielt so das 3:3 für Thun, womit FCB-Trainer Slavisa Jokanovic weiterhin auf den ersten Liga-Sieg für Rotblau warten muss.

Die Schlüsselfigur

Jonas Omlin. Beim 3:3 kann er nicht viel machen, aber die beiden ersten Basler Gegentore gehen auf sein Konto. Verzettelt sich vor dem 1:2 am Fuss und kassiert beim 2:2 ein haltbares Gegentor in der Goalie-Ecke.

Das bessere Team

In der ersten Viertelstunde hat der FCB alles im Griff, ehe ein grober Bock von Jonas Omlin die Thuner ins Spiel bringt. Nach dem Seitenwechsel können sich die Basler erst steigern, bevor sie nach der Führung wieder vom Gaspedal gehen. Thun verdient sich den Punkt mit einer beherzten Leistung in der letzten halben Stunde allemal.

Weiter sieglos in der Liga: Slavisa Jokanovic. Zamir Loshi/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

An Krücken verfolgt David Degen die Partie im Thuner Visana Stadion vor Ort, weil er sich dem Vernehmen nach seit Wochen mit Meniskusproblemen herumschlägt. Trotz Verletzung fiebert der FCB-Boss auch auf der Thuner Tribüne gewohnt emotional mit.

Die Tore

1’ I 0:1 I Direkt nach Anpfiff suchen die Basler sogleich den Weg nach vorne. Sow treibt den Ball in den gegnerischen Strafraum und schliesst selber ab. Der Abschluss wird geblockt, der Ball landet aber schliesslich beim freistehenden Celar, der sich nicht zweimal bitten lässt und zum 1:0 trifft.

12’ I 0:2 I Auf der linken Seite steht Fabio Fehr viel zu hoch und so kann Otele durch Metinho mit viel Platz in die Tiefe geschickt werden. Otele macht das schliesslich clever und trifft gezielt ins untere Eck zum 2:0.

16’ I 1:2 I Wie so oft versuchen die Basler, das Spiel von hinten aufzubauen und schön hinten raus zu spielen. Dabei geht FCB-Torwart Omlin viel Risiko ein, will Dursun umdribbeln und verliert schliesslich den Ball. Labeau reagiert am schnellsten und trifft zum 1:2-Anschluss.

39’ I 2:2 I Mit einer neuen Eckball-Variante kommt der FC Thun zum Ausgleich. Fabio Fehr spielt den Ball auf Reichmuth, der überraschend, wuchtig und sehr entschlossen abschliesst und Omlin im nahen Eck erwischt.

55’ I 2:3 I Celar übernimmt die Verantwortung für den Elfmeter und versenkt den unhaltbar ins Lattenkreuz.

79’ I 3:3 I Basels Rüegg lenkt einen Thuner Freistoss unhaltbar ins eigene Tor.

So gehts weiter

Nun steht erstmals die Nati-Pause an.