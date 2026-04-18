FC Thun – FC Basel: Erspielt sich der FCB einen Meistermatchball?

Thun jubelt und kann nächsten Samstag den Meistertitel fix machen. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

Eigentlich jedes Tor dieser unterhaltsamen Partie war äusserst sehenswert. Doch wie Michael Heule vor dem 3:1 der Thuner Gegenspieler Becir Omeragic mit einem brutal schnellen Antritt einfach stehen lässt, war sensationell. Das Zuspiel und der gnadenlose Abschluss von Elmin Rastoder vollendeten den Treffer, der die Vorentscheidung für Thun bedeutete. Dank dem Sieg gegen den FCB haben die Berner Oberländer nun nächsten Samstag einen ersten «Meistermatchball». Gewinnen die Thuner zuhause gegen Lugano, sind sie erstmals in der Vereinsgeschichte Schweizer Fussballmeister.

Die Schlüsselfigur (en)

Kastriot Imeri. Wie er das erste Thuner Tor vorbereitete, war alleine das Eintrittsgeld wert. Auch beim 2:0 ist er mit einem schnell ausgeführten Freistoss der Initiator. Aussenverteidiger Michael Heule steht ihm aber in nichts nach und verdient ebenfalls die Bestnote.

Das bessere Team

In der ersten Halbzeit war Thun deutlich überlegen und hatte auch neben dem Tor von Ibayi noch weitere Chancen. Der FCB hingegen war offensiv 45 Minuten fast inexistent. Nach der Pause zeigten die Basler ein paar wenige Lebenszeichen, doch insgesamt war das viel zu wenig, um den baldigen Meister gefährden zu können.

Das Tribünengezwitscher

Bei Basel musste Trainer Stephan Lichtsteiner die Partie von der Tribüne aus mitverfolgen, weil er sich in der Partie gegen YB in seinem 13. Spiel als FCB-Coach bereits die vierte Gelbe Karte abgeholt hatte. Auf der Tribüne der Stockhorn Arena nahm Lichtsteiner direkt neben FCB-Boss David Degen Platz, der immer wieder wild gestikulierend seinem Emotionen Ausdruck verlieh. Für Lichtsteiner coachte Assistent Matthias Kohler an der Seitenlinie.

Die Tore

28’ I 1:0 I Nach einem herrlichen Steilpass von Imeri, nimmt Rastoder den Ball gut mit und assistiert Ibayi, der direkt zur Führung versenkt.

53’ I 2:0 I Nach einem schnell ausgeführten Freistoss durch Imeri kommt Heule an den Ball und trifft eiskalt zu seinem ersten Super-League-Tor.

56’ I 2:1 I Joker Duranville tankt sich super durch und vollstreckt dann im Stile eines Klasse-Stürmers zum Basler Anschluss.

64’ I 3:1 I Heule lässt Omeragic wie einst Bale Gegenspieler Barta in einem Clásico stehen und spielt den Ball zu Rastoder, der die Kugel souverän ins Tor zimmert.

So gehts weiter

Am nächsten Samstag empfängt Thun den FC Lugano. Basel spielt am Sonntag zuhause gegen den FC Sion.