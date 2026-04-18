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Ticker | Thun - Basel | 33. Spieltag Super League 2025/2026

FCT – FCB 0:0*

Publiziert 18. April 2026, 20:25

Erspielt sich Thun gegen den FCB einen Meistermatchball?

33. Spieltag

Thun
20:30
Basel

Thun

Sa, 18. Apr.

Basel

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Florian GnägiCéline Eicher
von
Florian Gnägi (aus der Stockhorn Arena)
Céline Eicher
0
1

Spiel wurde verschoben

Das Spiel wurde auf heute Abend verschoben, nachdem im Stadion der Basler ein Feuer ausgebrochen ist und die Ausrüstung der Rotblauen in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Die Ausgangslage

Es könnte für die Berner die letzte Station vor dem Meistertitel sein: Die Thuner empfangen heute den FC Basel.
Wenn die Berner das heutige Spiel gewinnen haben sie einen Vorsprung von 14 Punkten auf 15 noch zu vergebende Punkte und könnten nächsten Samstag gegen St. Gallen den Sack zumachen. 
Die Mannschaft um Trainer Lustrinelli zeigte sich nach einer stabilen Saison zuletzt verhalten. Gegen den FC Zürich und den FC Lugano folgten geich zwei Niederlagen in Folge.
Doch auch der FC Basel geht mit leicht schwankender Form in das heutige Spiel. Siege und Niederlagen wechselten sich in den letzten Wochen ab. Zuletzt spielte man in Unentschieden gegen die Young Boys.
Als Tabellenführer geht der FC Thun trotz jüngsten Dämpfer als Favorit in das Rennen.

So startet Thun

So startet Basel

Hallo

Der FC Thun trifft im Nachholspiel auf FC Basel. Die Partie startet um 20:30 Uhr. Wir berichten live.

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