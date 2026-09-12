Wohl der entscheidende Moment. Zamir Loshi/freshfocus

Thun hatte früh die Chance auf das 1:0, doch Labeau vergab kläglich. Dann lag der Ball plötzlich im Kasten des Meisters. Bengondo reagierte bei einem Steffen-Abpraller am schnellsten und beförderte das Runde ins Eckige.

Doch damit nicht genug: Die Hoppers profitierten in der 38. Minute von einer Tätlichkeit von Thun-Captain Bürki. Man spielte in Überzahl. Trotzdem war Thun das bessere Team, die Berner Oberländer vergaben jedoch mehrere Hochkaräter, und so feierten die Hoppers die drei Punkte auswärts beim Meister. Man verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.