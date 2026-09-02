Von den drei gefallenen Toren hat kein einziges gezählt. Claudio De Capitani/freshfocus

Zwischen Thun und Lausanne fallen am sechsten Spieltag der Super League keine Tore – zumindest keine, die zählen. In der ersten Halbzeit landet der Ball zweimal im Netz, beide Treffer von Lausanne werden aber aberkannt. Nach der Halbzeit übernehmen die Berner Oberländer das Kommando und stossen immer häufiger in den gegnerischen Strafraum vor.

Thun und Lausanne-Sport trennen sich unentschieden. Claudio De Capitani/freshfocus

In der 63. Minute scheint der Bann endlich gebrochen: Brighton Labeau trifft zur vermeintlichen Führung des amtierenden Meisters. Die Fans freuen sich jedoch zu früh, denn der Treffer wird kurz darauf aberkannt: Labeau nimmt den Ball bei seinem Angriff mit der Hand mit. Thun bleibt danach die aktivere Mannschaft, schafft es aber nicht, Lausanne mehr als ein 0:0 abzuringen.