Publiziert 02. September 2026, 20:25
6. Spieltag
Thun
Lausanne
Zwischen Thun und Lausanne fallen am sechsten Spieltag der Super League keine Tore – zumindest keine, die zählen. In der ersten Halbzeit landet der Ball zweimal im Netz, beide Treffer von Lausanne werden aber aberkannt. Nach der Halbzeit übernehmen die Berner Oberländer das Kommando und stossen immer häufiger in den gegnerischen Strafraum vor.
In der 63. Minute scheint der Bann endlich gebrochen: Brighton Labeau trifft zur vermeintlichen Führung des amtierenden Meisters. Die Fans freuen sich jedoch zu früh, denn der Treffer wird kurz darauf aberkannt: Labeau nimmt den Ball bei seinem Angriff mit der Hand mit. Thun bleibt danach die aktivere Mannschaft, schafft es aber nicht, Lausanne mehr als ein 0:0 abzuringen.