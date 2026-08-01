Lewin Blum (YB) und Joel Monteiro (YB) jubeln nach dem Tor zum 0:2. Christian Pfander/freshfocus

Die Szene des Spiels

Bei sechs Toren gibts für die YB-Fans jede Menge Highlights zu bejubeln. Der spielerische Höhepunkt ist das 1:0 Joël Monteiros, der die Berner mit einem herrlichen Solo schon in der 10. Minute in Führung schiesst. Ballbehandlung, Finte und Abschluss aus spitzem Winkel – da passt alles beim Tor des Schweizer Offensivspielers. Am Ende ist Monteiros Treffer der Anfang des YB-Schaulaufens gegen komplett überforderte Thuner, welche mit dem 0:6 die höchste Heimniederlage in ihrer Club-Geschichte kassieren.

Die Schlüsselfigur

In einem starken YB-Kollektiv ragt mit Lewin Blum ein eigentlich schon fast abgeschriebenes Berner Eigengewächs nochmals heraus. Der Rechtsverteidiger schiesst das 2:0 mit einem satten Schuss selbst, ehe er beim 3:0 Fernandes den Assist beisteuert. Blums beste Aktion gibt’s aber nach dem Seitenwechsel in der Defensive, als er den davon geeilten Thun-Stürmer Labeau mit einer überragenden Rettungsaktion in letzter Sekunde am Abschluss hindert. Nach 65 Minuten bekommt Blum frühzeitig Feierabend und wird beim Verlassen des Feldes von den YB-Fans mit Sprechchören verdientermassen gefeiert.

Brighton Labeau wird von Lewin Blum im letzten Moment gestoppt. Claudio De Capitani/freshfocus

Das bessere Team

Von A-Z Gelbschwarz. In der ersten Halbzeit ist es eine richtiggehende Machtdemonstration der Young Boys, die mit voller Spielfreude und Spritzigkeit ihren Gegner überrollen. Auch in der zweiten Hälfte kommt Thun trotz eines Dreifach-Wechsels zur Pause kaum wirklich ins Spiel und muss den Kantonsrivalen gewähren lassen. Allerspätestens das 4:0 zerstört dann sämtliche leise Thuner Hoffnungen auf eine Aufholjagd. Mit diesem Auftritt zementiert YB den Eindruck, in dieser Saison Titelkandidat Nummer 1 zu sein.

Das Tribünengezwitscher

Trotz Sommerferien und 1. August ist das Visana Stadion am Samstag einmal mehr ausverkauft. Die Thuner Fankurve lässt vor Anpfiff nochmals die Meisterhelden der vergangenen Saison mit einer grossen Choreographie hochleben. Auch die YB-Anhänger erscheinen zahlreich und sorgen so für ein fröhliches Fussballfest im Berner Kantonalderby.

Kalte Dusche für den FC Thun. Christian Pfander/freshfocus

Die Tore

10’ I 0:1 I Am linken Strafraumrand bekommt Monteiro den Ball von Sanches. Erst behauptet er sich mit einem Dribbling gegen Dähler, dann zieht er in den Strafraum und schliesst mit einem satten Schuss ins lange Eck ab.

24’ I 0:2 I Blum kommt aus dem Rückraum angerauscht und schiesst mit voller Wucht das 2:0, wobei sein Schuss noch entscheidend von einem Thuner abgelenkt wird.

33’ I 0:3 I Fernandes kann sich den Ball im Zentrum bereitlegen, im Duell mit vier Thuner-Gegenspieler. Am Strafraumrand folgt schliesslich ein satter Flachschuss ins untere linke Eck.

55’ I 0:4 I Essende versenkt einen etwas strittigen Foulpenalty souverän zum vierten YB-Tor.

68’ I 0:5 I Ein abgefälschter Schuss Imeris landet im Thuner Kasten. Der Ex-Thuner verzichtet auf grosse Jubelgesten.

90’ I 0:6 I Nach einer schönen Bukinac-Flanke versenkt Essende herrlich per Kopf.

So geht’s weiter

Für Thun steht nun am Donnerstag in der Qualifikation zur Europa League das Heimspiel gegen Vikingur Reykjavik (Island) an, ehe man in der Super League am Sonntag in Basel ran muss. YB reist am nächsten Sonntag zum Liga-Duell nach Lausanne.

Stimmen nach dem Spiel

Lewin Blum

«Ich glaube, wir konnten es auf dem Platz abrufen: Wir haben Stimmung gemacht, hatten Freude, waren mutig, haben attackiert und konnten Tor um Tor schiessen. So macht es Spass, definitiv verdient.»

Lucien Dähler

«Ich glaube, wir müssen die Basics besser machen, um eine Chance auf den Platz zu haben. Wir sind genug abgebrüht und haben genug Vertrauen in unsere Qualitäten, um es am Donnerstag besser zu machen.»

(SRF)