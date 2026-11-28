Punkteteilung im Ländle. Auch gegen den FCZ kassiert der FC Vaduz in der Schlussphase noch einen Gegentreffer. Reversons Tor in der 81. Minute beschert den Zürchern mit dem 2:2 zumindest einen Zähler. Für das Team von Marcel Koller ist es das neunte ungeschlagene Spiel en suite.

Nico Hasler schiesst die Liechtensteiner nach acht Minuten in Front, ehe Sebastian Walker (21. Minute) für den FCZ ausgleichen kann. Mit Dominik Schwizers Penaltytreffer (42.) biegt Vaduz kurz vor der Pause auf die Siegesstrasse ein. Am Ende gibts wegen Reversons Tor kurz vor Schluss aber doch das Remis.