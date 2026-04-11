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Ticker | Winterthur - Grasshoppers | 33. Spieltag Super League 2025/2026

Winterthur – GC 0:2

Publiziert 11. April 2026, 20:06

GC mit kapitalem Sieg – Winti vor dem Abstieg

33. Spieltag

Winterthur
0 – 2
GC Zürich

Winterthur

Spielende

Grasshoppers

01

J. Jensen

-

18

02

M. Frey

-

101

Alle Resultate anzeigen

Sven ScheideggerEric Belot
von
Sven Scheidegger (auf der Schützenwiese)
Eric Belot
29
9

Patrick Rahmen im Interview

«Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Fehler drin. GC hat es gut gemacht. So hatten wir immer wieder Fehler drin. Wir wollten eine Schippe drauflegen. Der Wille war da, aber wir haben die Druckphasen nicht hingekriegt. Wenn der Gegner die Räume immer wieder eng macht, ist es schwierig. Sie hatten immer wieder den Zugriff. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir sie mehr unter Druck setzen. Aber die wenigen Chancen, die wir hatten, konnten wir nicht nutzen. Unter dem Strich hatten wir zu wenig Chancen. So kam es leider zu diesem Resultat. Wir haben kein Schiedsrichterproblem. Sie müssen sofort entscheiden. Ich habe mich zwar geärgert. Nun nach dem Spiel ist das für mich gegessen. Der VAR hätte sich aber nicht melden müssen. Denn es war kein klarer Fehlentscheid vom Schiedsrichter. Rechnerisch ist es noch möglich und unsere Pflicht. Es wird schwierig, wir werden alles geben. Nun müssen wir in Genf einen Dreier hinlegen.» (gegenüber Blue)

Gernot Messner im Interview

«Wir wollten Leidenschaft auf den Platz bringen. Das ist uns gut gelungen. Ultimativ war das nicht, doch es war ein Befreiungsschlag für den Kopf und die Seele. Ich möchte nicht das späte Tor, sondern die Tugenden hervorheben, die die Spieler um Amir auf den Platz gebracht haben. Wir geniessen mal den Tag, dann geht es schon in Richtung Cup.» (gegenüber Blue)

Das sagt der Schiedsrichterexperte von Blue zum Penaltyentscheid

«Ein Stossen in den Rücken mit dem Arm ist für mich klar ein Penalty.»

Michael Frey im Interview

«Das 1:0 hat uns sehr gut getan. Wir wollten es mehr. Wir haben alle alles rausgeholt, was rauszuholen war. Darum war es verdient. Es ist Abstiegskampf. Man muss nicht brillieren, man muss kämpfen. Winterthur hat extrem gekämpft. Jetzt geht es weiter. Ich konnte nicht mehr rennen, deswegen habe ich einfach geschossen. Als Team halten wir zusammen. Wir wollen die Fans glücklich sehen am Ende. Jetzt haben wir etwas Luft zum Atmen. Nun müssen wir uns erholen und Energie tanken für die wichtigen Momente.» (gegenüber Blue)

Remo Arnold nach dem Spiel im Interview

«Es ist definitiv zu wenig gekommen heute. Wir haben nicht das gebracht, was wir uns gewünscht hatten. Wir waren uns der Situation bewusst, waren aber in den entscheidenden Momenten nicht da. Wir nehmen das auf uns, doch auch Schiedsrichterentscheide waren heikel. Ich habe die Szenen nicht gesehen von unserem aberkannten Tor und vom Penalty. Das waren sicher wichtige Momente. Es sind Momente im Fussball. Man nimmt sich viel vor, man ist da. Am Ende waren wir zu wenig zwingend. Dass man einen kassieren kann, ist immer der Fall. Wir müssen mit uns selber hart sein heute. Der Glaube ist da. Wir haben in der Vergangenheit schon viel geschafft. Wir wollen uns aufraffen und einstempeln. Das war heute allerdings ein Dämpfer.» (gegenüber Blue)

Amir Abrashi im Interview

«Die letzten Minuten waren nicht leicht. Am Ende nach dem Penalty war klar, wir müssen verteidigen. Es war hart, aber der Sieg war verdient. Ich will der Mannschaft helfen. Ich war lange weg. Alle haben gekämpft. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Wir hatten ein paar Prozent mehr. Wir müssen nun den Ball flach halten. Wir wissen um die Lage. Der Sieg tut aber allen gut.» (gegenüber Blue)
Das Spiel ist aus! GC gewinnt in Winterthur und setzt sich vom Schlusslicht ab!

2 : 0

TOOOR FÜR GC! Winterthur ist weit aufgerückt - so auch Goalie Kapino. GC bringt den Ball aus der Gefahrenzone nach vorne. Frey feuert aus der eigenen Platzhälfte. Vom Punkt hatte er nicht getroffen, nun trifft er aus über 50 Metern!
Das Tor wird zwar noch geprüft, schliesslich aber gegeben!

Winti beisst sich die Zähne aus

Die Eulachstädter nehmen nun mehr Risiko. Doch weiter hält der Abwehrriegel der Hoppers.

GC holt Zeit heraus

Die Winterthurer bleiben erneut hängen. Die Hoppers stürmen nicht aufs Tor, sondern in Richtung Eckfahne und lassen so wichtige Sekunden verstreichen.

Noch gute fünf Minuten

Die Spannung ist zurück auf der Schützenwiese. Winterthur drückt. Weiter fehlt jedoch die Konsequenz in den letzten 30 Metern.
Rund um die Penaltyszene hat sich wohl FCW-Trainer Patrick Rahmen so sehr enerviert, dass er Rot kassiert hat. Der Hauptübungsleiter der Winterthurer verschwindet in die Garderobe.

Zehn Minuten Nachspielzeit

Aufgrund der längeren verletzungsbedingten Unterbrüche ist das Spiel noch längst nicht vorbei!

Kapino hält

Frey scheitert vom Punkt! Es bleibt beim 1:0 für die Hoppers!
90'
Für die Auseinandersetzung mit Abels sieht Winti-Schlussmann Kapino Gelb.
89'

Penalty für GC

Lüthi fällt im eigenen Sechzehner den ballführenden Meyer. Der GC-Stürmer fällt. Schnyder zeigt auf den Punkt!
87'
Die Schlussminuten laufen. Winterthur probiert weiter alles. Gelingen mag aber nicht viel. Den Eulachstädtern fehlen weiter die zündenden Ideen, um die Hoppers-Abwehr zu knacken. Nun kommt auch noch etwas ungeschick dazu: Sidler rempelt im Zweikampf vor dem Hoppers-Sechzehner seinen Gegenspieler um und kassiert die Gelbe Karte. Es gibt Entlastungsfreistoss für die Hoppers.
84'
Nächster Wechsel beim FCW: Sidler ist neu für Rohner mit dabei.
82'

Meyer und Asp Jensen verpassen das 2:0

Etwas aus dem Nichts kommt GC zu einer Doppelchance auf die Entscheidung! Erst legt Asp Jensen mit einem Steilpass in die Schnittstelle auf für Meyer. Dieser vergibt aber vor Kapino. Nur wenige Augenblicke später stürmt GC bereits wieder. Dieses Mal geht das Bayern-Juwel selber in den Abschluss, verfehlt aber das Tor!
78'
Der Kracher im Tabellenkeller fordert seinen Tribut. Nun hat es nach Stroscio auch Clemente voll erwischt. Eben erst eingewechselt, muss der Spanier in Diensten GCs verletzt raus. Die Sanität trägt ihn vom Feld. Für ihn kommt gleich Hassane.
74'
Arnold und Golliard weichen. Für die Schlussviertelstunde kommen Maluvunu und Buess.
72'
Abels sieht für seine Grätsche gegen Golliard Gelb.
72'

Golliard angeschlagen

Die Zweikämpfe haben es in sich im Abstiegskampf-Kracher. Golliard wird am Schienbein getroffen und braucht Pflege.
69'
Weiter dominiert der FCW! Mit einem Steilpass schicken die Winterthurer über links Dansoko. Arigoni grätscht hart, trifft zwar den Ball, aber auch den Fuss des Winterthurers! Wieder zeigt Schiedsrichter Schnyder Gelb.
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