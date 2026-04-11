Ticker | Winterthur - Grasshoppers | 33. Spieltag Super League 2025/2026

Patrick Rahmen im Interview

«Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Fehler drin. GC hat es gut gemacht. So hatten wir immer wieder Fehler drin. Wir wollten eine Schippe drauflegen. Der Wille war da, aber wir haben die Druckphasen nicht hingekriegt. Wenn der Gegner die Räume immer wieder eng macht, ist es schwierig. Sie hatten immer wieder den Zugriff. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir sie mehr unter Druck setzen. Aber die wenigen Chancen, die wir hatten, konnten wir nicht nutzen. Unter dem Strich hatten wir zu wenig Chancen. So kam es leider zu diesem Resultat. Wir haben kein Schiedsrichterproblem. Sie müssen sofort entscheiden. Ich habe mich zwar geärgert. Nun nach dem Spiel ist das für mich gegessen. Der VAR hätte sich aber nicht melden müssen. Denn es war kein klarer Fehlentscheid vom Schiedsrichter. Rechnerisch ist es noch möglich und unsere Pflicht. Es wird schwierig, wir werden alles geben. Nun müssen wir in Genf einen Dreier hinlegen.» (gegenüber Blue)