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FC Winterthur schlägt Lausanne 2:1 – Klassenerhalt weiter möglich

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Super League

Publiziert 09. Mai 2026, 20:07

Winti gewinnt! Gibt es die sensationelle Rettung?

36. Spieltag

Winterthur
2 – 1
Lausanne

Winterthur

Spielende

Lausanne-Sport

N. Burkart

-

12

10
11

Omar Janneh

-

56

A. Hunziker

-

66

21

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Nils Hänggi
von
Nils Hänggi
0
4
1
Philipp Kresnik/freshfocus

Der FC Winterthur lebt noch! Am frühen Samstagabend gewannen die Eulachstädter auf der Schützenwiese mit 2:1 gegen Lausanne. Da der FC Zürich zeitgleich die Grasshoppers besiegte, hat der FCW weiter Chancen auf den Barrageplatz. Zum grossen Matchwinner wurde Hunziker. Die FCB-Leihgabe köpfelte den Ball in der 66. Minute in die Maschen. Am Dienstag kommt es nun zum Abstiegskracher! GC trifft um 20.30 Uhr daheim auf den FC Winterthur.

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