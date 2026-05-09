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Der FC Winterthur lebt noch! Am frühen Samstagabend gewannen die Eulachstädter auf der Schützenwiese mit 2:1 gegen Lausanne. Da der FC Zürich zeitgleich die Grasshoppers besiegte, hat der FCW weiter Chancen auf den Barrageplatz. Zum grossen Matchwinner wurde Hunziker. Die FCB-Leihgabe köpfelte den Ball in der 66. Minute in die Maschen. Am Dienstag kommt es nun zum Abstiegskracher! GC trifft um 20.30 Uhr daheim auf den FC Winterthur.