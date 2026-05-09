Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Das Spiel läuft wieder.
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17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pajtim Kasami (FC Winterthur).
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport).
17'
Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
Pajtim Kasami (FC Winterthur) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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17'
Foul von Beyatt Lekoueiry (FC Lausanne-Sport).
14'
Luca Zuffi (FC Winterthur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Foul von Luca Zuffi (FC Winterthur).
14'
Nathan Butler-Oyedeji (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball pariert. Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Theo Bergvall.
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Winterthur und FC Lausanne-Sport ist 1:0. Nishan Burkart (FC Winterthur) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, oben links. Vorbereitet von Théo Golliard mit einem langen Ball.
10'
Ecke FC Lausanne-Sport. Die Ecke wurde verursacht von Stefanos Kapino.
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10'
Fabian Rohner (FC Winterthur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
10'
Foul von Fabian Rohner (FC Winterthur).
10'
Sékou Fofana (FC Lausanne-Sport) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Loïc Lüthi (FC Winterthur).
7'
Omar Janneh (FC Lausanne-Sport) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball pariert. Andrin Hunziker (FC Winterthur) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Théo Golliard.
4'
Abseits FC Winterthur. Pajtim Kasami spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nishan Burkart im Abseits.
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2'
Vorbeigeschossen. Théo Golliard (FC Winterthur) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Fabian Rohner.
2'
Foul von Dircssi Ngonzo (FC Lausanne-Sport).
2'
Andrin Hunziker (FC Winterthur) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Winterthur und FC Lausanne-Sport.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.