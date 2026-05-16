Klare Ansage der Winti-Fans vor dem vorerst letzten Spiel in der Super League. Martin Meienberger/freshfocus

Das wars vorerst mit der Super League für den FC Winterthur. Nach drei Jahren heisst der Alltag ab sofort wieder Challenge League. Während der vorerst letzten Partie im Oberhaus gegen den FC Luzern, halten die FCW-Anhänger ein Transparent hoch, um der Vereinsführung zu zeigen, dass man den sofortigen Wiederaufstieg will. «Wir wollen nicht noch einmal 37 Jahre lang auf den Aufstieg warten», steht darauf.

FCL-Kabwit mit Doppelpack

Am schwachen Auftritt gegen den FCL ändert das nichts. Im abschliessenden Saisonspiel schaut zu Hause eine deutliche 0:3-Pleite heraus. Ausschlaggebend dafür ist die Rote Karte kurz vor der Pause gegen Tibault Citherlet.

Den fälligen Strafstoss vergibt Matteo Di Giusto zwar, die numerische Überlegenheit macht sich nach dem Seitenwechsel aber wiederholt bemerkbar. Am Ende stehts nach Toren von Doppeltorschütze Oscar Kabwit und Pius Dorn 3:0.