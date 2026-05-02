Trotz Punktgewinn rückt der Abstieg des FC Winterthur immer näher. Mike Wiss/freshfocus

Tief in der Nachspielzeit jubelte die Schützenwiese nochmals richtig. Andrin Hunziker traf in der 95. Minute mittels Penalty zum späten 2:2-Ausgleich. Nach einem Foul von Cheveyo Tsawa entschied Schiedsrichter Luca Cibelli zuerst auf Freistoss. Der VAR meldete sich aber und meldete, dass der Kontakt innerhalb des Strafraums stattfand.

Fast eine halbe Stunde zuvor gab es bereits einen Penalty für den FCZ. Es lief die 67. Minute, als sich der eingewechselte Winti-Verteidiger Souleymane Diaby im eigenen Strafraum ungeschickt in einen Schuss warf und diesen mit dem ausgestreckten Arm abwehrte. Der Fall war klar: Penalty. Beim FCZ übernahm Philippe Kény die Verantwortung und traf souverän zum 2:1-Siegtreffer.

Zuvor ging der FCZ bereits in der ersten Halbzeit in Person von Juan José Perea in Führung. Diese hielt aber nur rund zwei Minuten, ehe Pajtim Kasami das Stadion Schützenwiese wieder hoffen liess. Der 33-Jährige traf aus rund 18 Metern mittels schöner Volley-Direktabnahme zum Ausgleich.

Die Schlüsselfiguren

Stürmer Kény hätte beim FCZ eigentlich gar nicht von Beginn an spielen sollen. Der 26-Jährige rückte nur aufgrund einer beim Einlaufen erlittenen Verletzung von Teamkollege Damienus Reverson in die Startelf.

Beim Heimteam war der ehemalige Nationalspieler Kasami einer der Aktivposten. Nebst seinem Tor fiel er insbesondere auch mit einer extrem frühen Gelben Karte auf. Bereits vor Ablauf der ersten Minute wurde Kasami nach einem Foul verwarnt.

Das bessere Team

Die erste Halbzeit verlief auf der einmal mehr ausverkauften Schützenwiese grösstenteils ausgeglichen. Nach der Pause schaltete der FCZ aber einen Gang höher und hatte mehr vom Spiel. Winti zeigte sich zwar auch nach der Pause aktiv, die fehlende Qualität konnte man aber einmal mehr nicht kaschieren. Der späte Punktgewinn ging aufgrund der kämpferischen Leistung der Winterthurer dennoch in Ordnung.

FCB-Leihgabe Andrin Hunziker sichert seinem Team einen späten Punktgewinn. Mike Wiss/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Vier Runden vor Schluss lag der FC Winterthur acht Punkte hinter dem auf Rang elf liegenden GC. Um hier den fast sicheren Abstieg irgendwie doch noch verhindern zu können, war die Devise vor Beginn der Partie klar: Nur drei Punkte helfen wirklich weiter. Diese gab es nicht, und somit könnte der Abstieg bereits am Sonntag klar sein. Gewinnt GC zu Hause gegen Servette, liegt Winti drei Spieltage vor Schluss hoffnungslose zehn Punkte hinter den Hoppers. Der Abstieg in die Challenge League wäre damit nicht mehr zu verhindern.

Die Tore

23’ | 0:1 | Perea wurde perfekt in die Tiefe lanciert und traf frei vor dem Tor eiskalt zur Führung.

25’ | 1:1 | Genau zwei Minuten später glich das Heimteam die Partie aus. Kasami haute den Ball mittels Volley schön ins weite Eck.

68’ | 1:2 | Philippe Kény brachte seine Farben vom Penaltypunkt aus wieder in Front.

95' | 2:2 | Tief in der Nachspielzeit traf Hunziker ebenfalls vom Punkt aus.

So gehts weiter

Für den designierten Absteiger geht es nächsten Samstag mit einem weiteren Heimspiel weiter. Um 18 Uhr ist der FC Lausanne-Sport zu Gast. Die Stadtzürcher empfangen zur gleichen Zeit Rivale GC zum Derby.