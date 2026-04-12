Ticker | Young Boys - Servette | 33. Spieltag Super League 2025/2026

Das war's von uns. Vielen Dank fürs Dabeisein und schönen Abend!
Loris Benito im Interview
«Wenn man den Match gesehen hat, dann ist dieses Resultat sicherlich zu wenig und entspricht nicht dem Spielverlauf. Wir hatten das Spiel meiner Meinung nach gut im Griff. Wir waren gut am Ball, gut im Gegenpressing und gut auf den zweiten Bällen. Wir müssten den Match eigentlich gewinnen.» (gegenüber blue Sport)
YB - SER: Das Spiel in Bern ist zu Ende. YB und Servette trennen sich unentschieden.
90'
Abseitstreffer
YB - SER: Essende bringt den Ball über die Linie doch die Freude der Berner über die lang ersehnte Erlösung währt nur kurz: Der Treffer wird wegen abseits aberkannt.
89'
Servette mit besseren Chancen
YB - SER: Die besseren Chancen in der zweiten Halbzeit stammen von den Genfern.
Erst scheitert Stevanovic an Keller, anschliessend haut Mraz den Ball an den Aussenpfosten.
85'
Lattenknaller
YB - SER: Heisse Szenen kurz vor Ende der Spielzeit: Nach einer Fehlerkette der Berner landet die Kugel vor den Füssen von Burch. Dieser spielt den Ball zu Cognat. Der Franzose drückt ab und haut das Leder an die Latte.
78'
YB - SER: YB wechselt nochmals: Colley spielt für Sanches weiter.
Und auch Servette bringt frischen Wind in die Partie. Mraz kommt für Ayé und Lamine für Douline.
71'
1 : 1
YB-SER: Und es gibt Elfmeter!
Der gefoulte Bedia tritt selbst an und haut die Kugel eiskalt unten in die Ecke.
70'
Elfmeter?
YB - SER: Gibt es Elfmeter? Rouiller grätscht hart zwischen die Beine von Bedia. Das war nicht auf den Ball gespielt und absolut unötig. Der Schiedsrichter schaut sich die Szene nochmals an.
67'
YB - SER: Virginius, Wüthrich und Gigovic verlassen die Partie. Neu auf dem Platz sind Males, Bukinac und Pech.
63'
Benito scheitert mit Kopfball
YB - SER: Benito steht in kurzer Distanz vor dem gegnerischen Tor und versucht es mit dem Kopf. Der Ball fliegt über die Latte.
59'
0 : 1
YB - SER: TOOOOOR! Plötzlich geht es schnell und Kadile rennt mit dem Ball bis an die Grundlinie. Dort spielt er einen hohen Ball in Richtung des zweiten Pfostens. Lopes steht genau richtig und kann das Leder gekonnt ins Netz köpfen.
Das Servette heute in Führung geht war nach der ersten Halbzeit nicht zu erwarten - die Genfer sind aber besser aus der Kabine gekommen als YB.
56'
YB - SER: Eine weitere Gelbe Karte aufs Konto der Gastgeber: Diesmal sieht Wüthrich die Karte für sein Foulspiel an Mazikou.
55'
YB - SER: Nun wechselt auch YB: Bedia kommt für Monteiro.
52'
YB - SER: Gigovic sieht die Gelbe Karte für sein hartes Einsteigen.
47'
Servette mit Chance
YB - SER: Servette zeigt sich nach der Pause direkt von einer neuen Seite:
Der frisch eingewechselte Lopes spielt auf Ayé in den Strafraum. Keller ist aber zur Stelle und kann Schlimmeres verhindern.
46'
YB - SER: Servette kommt mit einem Wechsel aus der Kabine: Lopes ist neu für Ishuayed auf dem Platz.
YB - SER: Die zweite Hälfte im Wankdorf läuft. Weiter geht's!
Halbzeitfazit aus dem Wankdorf
Die Berner waren von Beginn an die tonangebende Mannschaft und hatten die Partie gegen die Genfer jederzeit im Griff. Bis zum Strafraum war das Gezeigte durchaus auch ansehnlich. Für die Überlegenheit schauten aber lange zu wenige Chancen heraus. Kurz vor der Pause kam der bosnische Nationalspieler Armin Gigovic dem Tor am nächsten, scheiterte mit seinem Abschluss aber am Pfosten. Von Servette kam offensiv kaum etwas.
YB - SER: Die Partie geht in die Halbzeitpause.
42'
YB - SER: Benito sieht für sein Foulspiel an Ishuayed die Gelbe Karte und ist damit für das Auftakt-Spiel der Championship Gruppe gesperrt.
38'
Treffer bleibt aus
YB - SER: Servette hat zuletzt wieder etwas nachgelassen. Obschon die Genfer mehr reagieren als agieren kann YB den Vorteil bisweilen nicht nutzen. Die Berner erfüllen hier keineswegs die Erwartungen.
36'
Gigovic mit Pfostenschuss
YB - SER: Kein Genfer weit und breit und Gigovic versucht diesen Vorteil in der gegnerischen Hälfte zu nutzen. Er haut an der Strafraumgrenze einen Schuss auf den Kasten, trifft aber nur den Pfosten. Das ist bitter!
34'
Offside
Wüthrich spielt einen Ball auf den freistehenden Benito. Der Angriffsversuch wird aber schnell wegen Offside gestoppt.