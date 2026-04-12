Ticker | Young Boys - Servette | 33. Spieltag Super League 2025/2026

YB - SER: TOOOOOR! Plötzlich geht es schnell und Kadile rennt mit dem Ball bis an die Grundlinie. Dort spielt er einen hohen Ball in Richtung des zweiten Pfostens. Lopes steht genau richtig und kann das Leder gekonnt ins Netz köpfen.

Das Servette heute in Führung geht war nach der ersten Halbzeit nicht zu erwarten - die Genfer sind aber besser aus der Kabine gekommen als YB.