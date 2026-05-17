Sions Winsley Botelli ist einer von sechs Torschützen im Sechs-Tore-Spektakel zwischen YB und Sion. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

Wie vor einer Woche gegen Thun kassiert YB auch im letzten Saisonspiel gegen den FC Sion drei Gegentore. Im Gegensatz zum Berner Derby reicht das am Sonntag nicht zu einem Sieg. In der 90. Minute gleicht Ex-FCB-Junior Liam Chipperfield die Partie nach einem Durcheinander im Berner Strafraum aus.

Die Schlüsselfigur

Zum ersten Mal seit Anfang Februar erhält Tanguy Zoukrou mehr als 20 Minuten Einsatzzeit. Er kommt nach wenigen Minuten für den angeschlagenen Gregory Wüthrich in die Partie. Sein Auftritt ist in der Folge höchst unglücklich. Zoukrou verschuldet einen Elfmeter und sieht auch beim letzten Gegentor kurz vor Schluss nicht gut aus.

Das bessere Team

YB macht nach dem 0:1-Rückstand mehr und dreht die Partie folgerichtig. Hinten sind die Berner aber – wie mehrfach in dieser Saison – nicht über alle Zweifel erhaben. Immer wieder lassen sie Sittener Nadelstiche zu. In der 90. Minute wird das mit dem Ausgleich bestraft.

Dominik Pech trifft erneut für YB. Er erzielt das zwischenzeitliche 1:1. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Tore

8’ I 0:1 I Donat Rrudhani bringt Sion vom Elfmeterpunkt in Führung. YB-Goalie Keller hat keine Chance.

24’ I 1:1 I Dominik Pech rauscht aus der zweiten Reihe in den Strafraum und erzielt mit einem wuchtigen Schuss den Ausgleich.

49’ I 2:1 I Essende steht dort, wo ein Stürmer stehen muss. Aus fünf Metern trifft er zum 2:1.

59’ I 2:2 I Winsley Botelli ist auf und davon. Der U21-Natispieler schlenzt den Ball in den rechten Winkel.

65’ I 3:2 I Was für ein Tor: Alan Virginius zieht in Arjen-Robben-Manier in die Mitte und versorgt den Ball mit einem Schuss in die entfernte Ecke.

90’ I 3:3 I Ein Abpraller kommt zu Liam Chipperfield, der aus günstigem Winkel mit dem Vollspann durchzieht und mit einem Tiefschuss zum viel umjubelten Ausgleich einnetzt.

So geht’s weiter

Sommerpause. Für einige YB-Profis dürfte es mit der Schweiz an die WM gehen. Für Sion heisst es in der kommenden Woche: Cupfinal schauen. Gewinnt St. Gallen gegen Lausanne-Ouchy, sind neben Thun, St. Gallen und Lugano auch die Walliser europäisch vertreten.