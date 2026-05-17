Ecke BSC Young Boys. Die Ecke wurde verursacht von Liam Chipperfield.
74'
Vorbeigeschossen. Armin Gigovic (BSC Young Boys) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ebrima Colley.
73'
Foul von Tanguy Zoukrou (BSC Young Boys).
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73'
Winsley Boteli (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Wechsel FC Sion. Adrien Llukes kommt für Théo Berdayes.
70'
Wechsel BSC Young Boys. Ebrima Colley kommt für Alan Virginius.
70'
Wechsel BSC Young Boys. Stefan Bukinac kommt für Jaouen Hadjam.
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70'
Wechsel BSC Young Boys. Chris Bedia kommt für Samuel Essende.
65'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen BSC Young Boys und FC Sion ist 3:2. Alan Virginius (BSC Young Boys) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Armin Gigovic.
64'
Vorbeigeschossen. Christian Fassnacht (BSC Young Boys) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Armin Gigovic mit einer Flanke nach einer Ecke.
63'
Ecke BSC Young Boys. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Racioppi.
63'
Ball pariert. Samuel Essende (BSC Young Boys) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Armin Gigovic mit einer Flanke.
62'
Alan Virginius (BSC Young Boys) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Noé Sow (FC Sion).
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60'
VAR Entscheidung: Tor BSC Young Boys 2-2 FC Sion (Winsley Boteli).
59'
Das Spiel läuft wieder.
59'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen BSC Young Boys und FC Sion ist 2:2. Winsley Boteli (FC Sion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
58'
Wechsel FC Sion. Winsley Boteli kommt für Ali Kabacalman.
58'
Wechsel FC Sion. Franck Surdez kommt für Rilind Nivokazi.
58'
Wechsel FC Sion. Noé Sow kommt für Kreshnik Hajrizi aufgrund einer Verletzung.
58'
Wechsel FC Sion. Liam Chipperfield kommt für Josias Lukembila.
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56'
Vorbeigeschossen. Samuel Essende (BSC Young Boys) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jaouen Hadjam mit einem langen Ball.
55'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kreshnik Hajrizi (FC Sion).
55'
Alan Virginius (BSC Young Boys) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Numa Lavanchy (FC Sion).
53'
Samuel Essende (BSC Young Boys) trifft die Latte mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Alvyn Sanches.
51'
Foul von Armin Gigovic (BSC Young Boys).
51'
Ilyas Chouaref (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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49'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen BSC Young Boys und FC Sion ist 2:1. Samuel Essende (BSC Young Boys) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte.
49'
Ball abgeblockt. Alvyn Sanches (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alan Virginius.
47'
Vorbeigeschossen. Alan Virginius (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Alvyn Sanches.
46'
Ball pariert. Alan Virginius (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christian Fassnacht.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen BSC Young Boys und FC Sion ist 1:1.
49'
Ball pariert. Baltazar Costa (FC Sion) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Donat Rrudhani mit einer Flanke.
49'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Jaouen Hadjam.
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47'
Foul von Dominik Pech (BSC Young Boys).
47'
Rilind Nivokazi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
47'
Jaouen Hadjam (BSC Young Boys) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Théo Berdayes (FC Sion).
46'
Das Spiel läuft wieder.
46'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samuel Essende (BSC Young Boys).
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44'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Saidy Janko.
44'
Vorbeigeschossen. Alvyn Sanches (BSC Young Boys) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Armin Gigovic mit einer Flanke.
42'
Vorbeigeschossen. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ali Kabacalman mit einer Flanke nach einer Ecke.
42'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Keller.
42'
Ball pariert. Ali Kabacalman (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Numa Lavanchy.
40'
Vorbeigeschossen. Samuel Essende (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dominik Pech.
38'
Ball pariert. Samuel Essende (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jaouen Hadjam.
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37'
Wechsel BSC Young Boys. Alvyn Sanches kommt für Joël Monteiro aufgrund einer Verletzung.
37'
Baltazar Costa (FC Sion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Christian Fassnacht (BSC Young Boys) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
35'
Vorbeigeschossen. Tanguy Zoukrou (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dominik Pech.
35'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Joël Monteiro (BSC Young Boys).
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33'
Ecke BSC Young Boys. Die Ecke wurde verursacht von Kreshnik Hajrizi.
31'
Foul von Samuel Essende (BSC Young Boys).
31'
Kreshnik Hajrizi (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Keller.
29'
Ball pariert. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
28'
Armin Gigovic (BSC Young Boys) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
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26'
Abseits BSC Young Boys. Joël Monteiro spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christian Fassnacht im Abseits.
25'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Marvin Keller.
25'
Ball pariert. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke.
24'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen BSC Young Boys und FC Sion ist 1:1. Dominik Pech (BSC Young Boys) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Alan Virginius.
24'
Ball abgeblockt. Samuel Essende (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dominik Pech mit einer Flanke.
18'
Ecke BSC Young Boys. Die Ecke wurde verursacht von Anthony Racioppi.
17'
Ecke BSC Young Boys. Die Ecke wurde verursacht von Numa Lavanchy.
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17'
Ball abgeblockt. Sandro Lauper (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Ball abgeblockt. Armin Gigovic (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
17'
Ball abgeblockt. Armin Gigovic (BSC Young Boys) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt.
16'
Kreshnik Hajrizi (FC Sion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
16'
Foul von Kreshnik Hajrizi (FC Sion).
16'
Alan Virginius (BSC Young Boys) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
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12'
Dominik Pech (BSC Young Boys) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Armin Gigovic (BSC Young Boys).
11'
Ali Kabacalman (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Ball pariert. Rilind Nivokazi (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Numa Lavanchy mit einer Flanke.
8'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen BSC Young Boys und FC Sion ist 0:1. Donat Rrudhani (FC Sion) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
7'
Elfmeter für FC Sion. Josias Lukembila wurde im Strafraum gefoult.
7'
Tanguy Zoukrou verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
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6'
Wechsel BSC Young Boys. Tanguy Zoukrou kommt für Gregory Wüthrich aufgrund einer Verletzung.
3'
Das Spiel läuft wieder.
3'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Gregory Wüthrich (BSC Young Boys).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen BSC Young Boys und FC Sion.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.