FC St. Gallen crasht Meisterparty: Thun muss in der Nachspielzeit warten

Claudio De Capitani/freshfocus

Die Partie zwischen YB und St. Gallen hatte nicht nur für die beiden Teams eine grosse Bedeutung – auch für die ganze Liga. Denn: Für YB war die Partie die wohl letzte Chance, um die Chancen auf den Europacup zu wahren, und St. Gallen wollte Lugano im Kampf um den Vizemeistertitel wieder etwas distanzieren.

Doch auch in der Stockhorn-Arena in Thun wurde die Partie von zahlreichen Fans begutachtet. Der Grund: Ein Punkt oder ein Sieg von YB hätte Thun vorzeitig zum Meister gemacht – also hoffte man für einmal auf den Lokalrivalen.

Doch Thun wie auch YB hatten die Rechnung ohne einen St. Galler gemacht – Lawrence Ati Zigi. Der Goalie wuchs über sich hinaus und verhinderte mit zahlreichen Paraden einen Treffer der Young Boys. Seine Offensivkollegen dagegen hatten nicht viel mit der Offensive zu tun. Dennoch ging man in der 64. Minute in Führung. Görtler blieb vom Elfmeterpunkt eiskalt.

YB steckte jedoch nicht auf! Nach einem Abwehrpatzer gelang dem eingewechselten Colley der Ausgleich in der 80. Minute. Bei Thun freute man sich, der Meistertitel rückte so nah. Doch in der Nachspielzeit schlug St. Gallen nochmals zu und gewann die Partie dennoch.

So verabschieden sich die Berner aus dem Europacup-Rennen. St. Gallen bleibt auf Vizemeister-Kurs, und Thun muss seine Meisterparty um mindestens eine Woche verschieben. Dort spielt man auswärts gegen den FC Basel.