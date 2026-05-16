Yanick Brecher sagt Tschüss. Roger Albrecht/freshfocus

Nur vier Spieler haben in ihrer Karriere mehr Spiele für den FC Zürich gemacht, als Yanick Brecher (32): Karl Grob, Jakob Kuhn, Soario Martinelli und Rudolf Landolt sind in der Rangliste noch vor dem FCZ-Goalie anzutreffen.

Die Südkurve würdigt ihren Ex-Goalie mit einer wunderbaren Choreo. Roger Albrecht/freshfocus

Gegen Servette macht die FCZ-Legende (einmal Meister, dreimal Cupsieger) sein 367. und letztes Spiel im Dress der Zürcher. Gegen Servette schaut dabei eine 0:2-Pleite heraus – es ist die 22. Niederlage für die Zürcher, die die Saison mit 38 Punkten auf dem drittletzten Platz beenden. Diese Anzahl Punkte hätte im letzten Jahr der direkte Abstieg bedeutet.