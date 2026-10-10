Vorschau FCZ

Der FCZ ist aktuell auf dem 7. Platz klassiert und hat aus den letzten drei Partien einen Sieg (2:1 gegen Vaduz) und zwei Unentschieden eingefahren (2:2 im Derby und 1:1 gegen Sion). In der letzten Partie vor der Länderspielpause konnte der FCZ trotz früher Führung durch Kény (5' Elfmeter) und Roter Karte gegen Sion, den Sieg nicht über die Zeit bringen. Boteli gelang in der 38. Minute noch der Ausgleich per Elfmeter.