Beide Teams bewegen sich ziemlich auf Augenhöhe. Der FCZ hat aktuell leicht die Nase vorne, mit 54%.
7'
Ilic prüft Huber
Nach einer missglückten Klärungsaktion von Liechtenstein kommt der Ball zu den Thunern. Ilic prüft schliesslich Huber mit einem Schuss von der linken Strafraumseite. Huber wehrt den Ball zum Eckball ab.
5'
Freistoss für den FCZ
Auf der Gegenseite wird Spadanuda von Strannegard leicht am Fuss getroffen und somit erhält das Heimteam einen Standard zugesprochen aus dem rechten Halbfeld.
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4'
Dursun erhält kein Foulpfiff
Dursun geht an der rechten Aussenlinie nach einem leichten Stossen zu Boden, erhält aber kein Foul zugesprochen.
Es geht los im Letzigrund.
Aufstellung Thun
Beim FC Thun nimmt Gian-Luca Privitelli mehrere Wechsel vor, im Vergleich zum 2:1 Erfolg in Vaduz. In der Verteidigung spielen Bürgy sowie Fehr für Zoukit und Dähler. Im Mittelfeld kommen Ilic, Zoukit und Maier zum Zug für Saiz (verletzt), Käit und Reichmuth und im Sturm spielt Lengen anstelle von Labeau.
Aufstellung FCZ
Marcel Koller nimmt eine Veränderung in der Startelf vor, im Vergleich zum 1:1 in Sion. Spadanuda spielt anstelle von Comenencia im Mittelfeld.
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Direktduell
In der Gesamtbilanz hat der FCZ klar die Nase vorne. In der letzten Saison war der FC Thun hingegen erfolgreicher in den Direktduellen und hat in drei Partien zwei Siege eingefahren.
Vorschau Thun
Der Meister der letzten Saison hat mit den zahlreichen Abgängen zu kämpfen und ist aktuell auf dem 9. Platz klassiert. Nach drei Niederlagen in Folge (Sion, GC, Servette) gelang den Berner Oberländern vor der Länderspielpause ein wichtiger Sieg in Vaduz (2:1).
Vorschau FCZ
Der FCZ ist aktuell auf dem 7. Platz klassiert und hat aus den letzten drei Partien einen Sieg (2:1 gegen Vaduz) und zwei Unentschieden eingefahren (2:2 im Derby und 1:1 gegen Sion). In der letzten Partie vor der Länderspielpause konnte der FCZ trotz früher Führung durch Kény (5' Elfmeter) und Roter Karte gegen Sion, den Sieg nicht über die Zeit bringen. Boteli gelang in der 38. Minute noch der Ausgleich per Elfmeter.
FCZ duelliert sich mit Thun
Die Länderspielpause ist vorbei. Nun gilts in der Super League wieder ernst. Im Letzigrund kommt es ab 18:00 zum Kräftemessen zwischen dem FC Zürich und dem FC Thun. 20 Minuten berichtet live aus dem Letzigrund.