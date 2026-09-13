Grosser Jubel bei Umeh Emmanuel. Nico Ilic/freshfocus

Die Szene des Spiels

Es lief die 92. Minute, dann wurde Umeh Emmanuel noch einmal in Szene gesetzt. Er liess einen Vaduzer aussteigen und schlenzte das Leder unhaltbar in die entfernte Torecke. Es war der 2:1-Siegtreffer für den FCZ.

Die Schlüsselfigur

Emmanuel war von Beginn an der agilste Zürcher. Gemeinsam mit Keny beschäftigte er die Vaduzer Abwehr. Kein Wunder, erzielte er am Ende den so wichtigen Siegestreffer für die Stadtzürcher. Er bereitete ja auch den Ausgleich vor.

Das bessere Team

Eine Halbzeit «hui», eine Halbzeit «pfui». Das galt für beide Teams. Die Zürcher waren in der ersten Hälfte mit Grusel-Fussball unterwegs, Vaduz verpasste es jedoch, für die Entscheidung zu sorgen. In Halbzeit 2 war es ein ganz anderes Bild. Der FCZ hatte sich am Ende den Sieg durchaus verdient, auch wenn er glücklich war.

Es war eine komische Partie. Nico Ilic/freshfocus

Das Tribünengezwitscher

Noch nie hat Marcelo Koller gegen den FC Vaduz gecoacht. Es war also eine Premiere im Letzigrund. Gut 13 000 Fans versammelten sich im Stadion und wohnten dem Spiel bei und wurden mit dem Traumtor belohnt.

Die Tore

13’ | 0:1 | Marcel Monsberger nimmt eine Hereingabe direkt und lässt dem Keeper keine Chance.

55’ | 1:1 | Keny wird stark in Szene gesetzt und bleibt vor dem Tor eiskalt.

90+2’ | 2:1 | Emmanuel schlenzt die Kugel in die obere Torecke.

So gehts weiter

Der FCZ hat vor der langen Nati-Pause noch eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Es steht die Auswärtsreise nach Sion an. Am Samstagabend um 20.30 Uhr findet die Partie statt. Vaduz empfängt am Sonntag den FC Thun.