FCZ gegen YB: Überrollt die Berner Offensive den FC Zürich im Letzigrund?

Christian Fassnacht schiesst YB mit drei Toren zum Auswärtssieg in Zürich. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

Just als der FCZ eine vielversprechende Überzahlsituation nicht gut fertig spielt und damit das 2:2 liegen lässt, schlägt YB auf der anderen Seite zu. Kaly Sène schickt Christian Fassnacht in der 55. Minute schön in die Tiefe, ehe der YB-Angreifer vor dem Zürcher Kasten eiskalt bleibt und so sein drittes persönliches Tor zum 3:1 erzielt. Spätestens da ist klar, dass die Berner als Sieger vom Platz gehen.

Die Schlüsselfigur

Es ist der grosse Abend des Christian Fassnacht. Der Torschützenkönig der letzten Saison schiesst gegen den FCZ seine ersten drei Saisontore und ist damit der Hauptverantwortliche für den Berner Sieg.

Das bessere Team

YB ist in der ersten Halbzeit sehr effizient, ohne dabei spielerisch wirklich zu überragen. Der FCZ hingegen ist ausser dem frühen Führungstor offensiv wirkungslos. Nach dem Seitenwechsel ändert sich nicht viel. Fassnachts 3:1 killt die Partie frühzeitig. Kamberis Freistosstor zum 2:4 ist am Ende bloss Resultatkosmetik.

Das Tribünengezwitscher

Juan José Perea verpasst die Partie gegen YB wegen einer internen Suspendierung. Wie der «Blick» berichtet, lieferte sich der Kolumbianer am Samstag nach der Partie in Lausanne ein Wortgefecht mit Trainer Marcel Koller und wurde deshalb sanktioniert. Der FCZ bestätigte besagten Vorfall.

In der Pause des Spiels gegen YB verkündet derweil FCZ-Präsident Ancillo Canepa bei blue, dass der Transfer von St. Gallens Betim Fazliji nach dem Medizincheck doch noch geplatzt sei. «Es ist nicht dramatisch, aber es braucht mindestens noch ein paar Wochen, bis er wieder topfit ist», erklärt Canepa so über Fazliji, mit dem sich der FCZ bereits einig gewesen ist.

Die Tore

11’ I 1:0 I Ausgangspunkt ist ein schneller Vorstoss von Umeh Emmanuel. Danach kommt der Ball zu Schödler, der den Ball zu Reichmuth rüberlegt. Das FCZ-Eigengewächs verzögert gekonnt und versenkt den Ball dann eiskalt im unteren Winkel.

23’ I 1:1 I Essende zieht an und beschäftigt so gleich mehrere FCZ-Akteure. Dann holpert der Ball weiter und kommt am Ende zu Fassnacht. Der Nati-Spieler lässt sich nicht zweimal bitten und schiebt mühelos ein.

32’ I 1:2 I Wieder setzt sich der bullige Essende durch und verschafft sich viel Platz. Und wieder profitiert Fassnacht davon und kann am Ende alleine vor Huber

55’ I 1:3 I Mit einem weiten Pass hebelt Kaly Sène die gesamte FCZ-Abwehr aus. Fassnacht lässt sich dann alleine vor Huber nicht zweimal bitten und schiebt einmal mehr eiskalt ein.

73’ I 1:4 I Fernandes lanciert Virginius mit einem langen Ball. Der Franzose vernascht die FCZ-Abwehr mit Leichtigkeit und schlenzt das Leder in die Maschen.

86’ I 2:4 I Kamberi versenkt einen Freistoss direkt zum Anschlusstor.

Die Stimmen

Alexander Hack, FCZ: «Wir haben es heute über weite Strecken gut gemacht. Das können wir mitnehmen. Es waren aber zu viele Gegentore. Daran müssen wir arbeiten. Es sind zwei bis drei Gegentore zu viel. Wenn du vier Gegentore bekommst, ist es normalerweise schwierig ein Spiel zu gewinnen.» Quelle: Blue Sport

Christian Fassnacht, YB: «Es war nicht meine beste Partie zu Beginn. Ein paar Stockfehler. Aber mittlerweile habe ich ein gewisses Alter und eine gewisse Routine, so dass das dann nicht mehr so eine Rolle spielt. Wenn du vor dem Tor stehst und den Ball bekommst, landet er im Netz. Vor zehn Jahren wäre er wohl noch neben dem Tor vorbei.» Quelle: Blue Sport

So geht’s weiter

Für den FCZ steht am Samstag das Zürcher Derby gegen GC an. YB spielt am Samstag zu Hause gegen Luzern.