Real Madrid müht sich in Athen zum Sieg. Getty Images

Die Rollen in diesem Duell sind eigentlich klar verteilt. Real Madrid budgetierte wohl zu Beginn der Champions-League-Kampagne drei Punkte in Athen fix ein. Doch so einfach machen es die Griechen den Königlichen nicht. In der 12. Minute eröffnet Aboubakary Koita das Score mit dem 1:0 für AEK – eine kalte Dusche für José Mourinhos Real Madrid. Die Reaktion lässt aber nicht allzu lange auf sich warten. 32. Minute, Cucurella schlägt den Ball in den Strafraum, Jude Bellingham hält die Hacke hin – Ausgleich!

Danach übernehmen die Gäste das Spieldiktat und drücken auf die Führung. Entgegen dem Spielverlauf schiesst Stavros Pillos die Hausherren in Minute 75 wieder in Front – das Stadion steht Kopf. Die Freude bei den Griechen währt aber nicht lange, drei Minuten später egalisiert Kylian Mbappé für das weisse Ballett. Die Madrilenen können sich hier nicht mit einem Punkt zufrieden geben. Ein Tor muss noch her – gesagt getan: Federico Valverde fackelt in der Nachspielzeit nicht lange und haut einen Flatterball zum 3:2-Sieg in die Maschen.

In der 69. Minute scheint sich das Spielgeschehen für Liverpool in die gewünschte Richtung zu entwickeln. Nach einer Druckphase der Reds erzielt Alexander Isak soeben das 2:1 für die Engländer.

Doch nur vier Minuten später gleichen die Türken wie aus dem Nichts aus. Ausgerechnet der Engländer Archie Brown, der vor wenigen Jahren noch in der Super League für Lausanne-Sport spielte, trifft zum 2:2 und bringt den Istanbuler Hexenkessel zum Beben.

Liverpool unterliegt Fenerbahce. Getty Images

Und es kommt noch schlimmer für die Reds: Wiederum nur vier Minuten später erzielt Vedat Muriqi, der kosovarische Nationalspieler, das 3:2 und lässt das Stadion endgültig explodieren. In der Schlussphase rennt Liverpool erfolglos an, findet jedoch keine Antwort mehr und muss damit die erste Niederlage in dieser Champions-League-Saison hinnehmen.