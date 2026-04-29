Atlético und Arsenal trennen sich 1:1 im Hinspiel des Halbfinals in der Königsklasse. Getty Images

Die Szene des Spiels

Copy-Paste? Auf ähnliche Art und Weise wie im Spiel zwischen PSG und Bayern München gibt es auch zwischen Atlético und Arsenal einen Elfmeter. In der 56. Minute, beim Spielstand von 0:1, klatscht der Ball Arsenal-Profi Ben White im eigenen Sechzehner leicht an den Oberschenkel und von dort aus an den ausgestreckten Arm. Wie Schärer im Spiel PSG – Bayern, schreitet auch hier der VAR ein und beordert Schiedsrichter Danny Makkelie vor den Bildschirm. Anschliessend gibts Elfmeter. Weltmeister Julian Álvarez verwandelt staubtrocken mit einem Schuss in die linke obere Ecke. Danach drückt Atlético auf das 2:1 – dieses fällt aber nicht.

Julian Alvarez erzielte den Ausgleich ebenfalls per Penalty. Getty Images

Die Schlüsselfigur

Zwei Tore gibt es, beide per Penalty. Schiedsrichter Danny Makkelie zeigt zehn Minuten vor Schluss gar noch ein drittes Mal auf den Punkt, doch nach Einschreiten des VAR revidiert der Niederländer seinen ursprünglichen Entscheid. Vor allem über den ersten Elfmeter wird im Blue-Studio eifrig diskutiert. Während die Experten Marcel Reif und Mladen Petrić der Meinung sind, es sei kein Foul gewesen, spricht Ex-Schiedsrichter Urs Meier Klartext: «Das war ein Auffahrunfall. Und der ist eben auch strafbar.»

Der Schiedsrichter stand bei allen drei Elfmeter-Entscheidungen im Fokus. Getty Images

Das bessere Team

In der ersten Halbzeit kann keines der beiden Teams brillieren: ein vorsichtiges Abtasten auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel zündet Atlético den Turbo und spielt offensiver, was zu klareren Chancen für die Spanier und Kontermöglichkeiten für die Engländer führt.

Das Tribünengezwitscher

Hat das lange Warten für eines der beiden Teams bald ein Ende? Arsenal (223) und Atlético Madrid (190) sind die beiden Mannschaften, die in der Geschichte der Champions League die meisten Spiele bestritten haben, ohne jemals den Pokal gewonnen zu haben.

Beide Clubs lechzen nach der Champions-League-Trophäe Getty Images

Die Tore

44’ | 0:1 | Leichtes Stossen in den Rücken von David Hancko gegen Victor Gyökeres. Der Schwede nimmt dankend an und verwandelt den fälligen Strafstoss sicher.

56’ | 1:1 | Julian Álvarez nimmt Mass und verwandelt mit einem satten Schuss in die hohe linke Ecke

So gehts weiter

Am kommenden Dienstag geht es im Emirates Stadium um den Finaleinzug. Der Sieger des Rückspiels trifft am 30. Mai entweder auf Paris Saint-Germain oder Bayern München.