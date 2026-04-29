Atlético de Madrid

Formkurve Atlético

Die Madrilenen gehen nach einem 3:2-Sieg gegen Athletic Club mit leichtem Rückenwind in die heutige Partie. Trotzdem waren es, insbesondere in der spanischen Liga, harte Wochen für die Mannschaft von Simeone. Aus den letzten neun Pflichtspielen konnte man lediglich zwei Siege erringen – ganze sieben Mal musste man eine Niederlage verzeichnen.

Ganz anders sieht die Situation bei Atlético Madrid in der Champions League aus: Bis auf die 1:2-Niederlage gegen Barcelona im Viertelfinal waren die Colchoneros in 21 CL-Spielen in Folge ungeschlagen.