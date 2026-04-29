Atlético de Madrid

Der FC Arsenal will sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid am Mittwoch (21 Uhr) eine gute Ausgangsposition erspielen.
Für Arsenal steht viel auf dem Spiel: In der Premier League liefert sich das Team von Mikel Arteta mit Manchester City mittlerweile ein enges Duell um die Meisterschaft. Einen grösseren Vorsprung hatte der FC Arsenal, der 2004 zum letzten Mal den Premier-League-Titel holte, zuletzt verspielt.
Für Atlético ist es die letzte Titelchance der Saison. Das Team von Diego Simeone liegt in der spanischen Liga nur auf Platz 4.