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Ticker | Atlético de Madrid - FC Arsenal | Halbfinale UEFA Champions League 2025/2026

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ATM – ARS 0:0*

Publiziert 29. April 2026, 11:03

Top-Chancen auf beiden Seiten – König sitzt im Publikum

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Halbfinale

Atl. Madrid
0 – 0
Arsenal

Atlético de Madrid

23

FC Arsenal

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Nino VinzensPascal RuckstuhlCéline Eicher
von
Nino Vinzens
Pascal Ruckstuhl
Céline Eicher
0
9
0
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20'

Weniger Tempo

Nach hitzigen Minuten auf beiden Seiten ist nun wesentlich weniger Tempo im Spiel.
15'

Chance für Arsenal

Auch Arsenal ist nun in der Partie drin! Ein Pass findet Odegaard im gegnerischen Strafraum. Er setzt einen Schuss ab, der wird aber von der Spanischen Defensive gekonnt geblockt.
Getty Images
14'

Gefährlicher Schuss von Alvarez

Ein langer Ball findet Alvarez an der Strafraumgrenze. Der Stürmer muss sich Raum erspielen und drückt aus der Umdrehung heraus ab. Sein Ball kommt scharf, doch Raya ist zur Stelle und hält das Leder.
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13'

Atleti macht Druck

Atleti bleibt dran und macht ordentlich Druck auf Arsenal: Diesmal wird Griezmann auf der rechten Seite angespielt. Das Zuspiel ist aber etwas zu dynamisch und verpasst so seinen Abnehmer.

König Felipe im Stadion

Auch der spanische König Felipe VI. lässt sich das Halbfinal-Hinspiel in der Hauptstadt nicht entgehen.
Getty Images
5'

Atleti vergibt Torchance

Das war knapp! Simeone versucht sich mit einem langen Ball in die Spitze. Der Ball kommt aber nicht präzise genug.
4'

Atlético mit mehr Ballbesitz zu Beginn

Die Madrilenen lassen den Ball in den ersten Minuten rollen, es ist noch ein Abtasten im Duell mit Arsenal.
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Der Ball im Metropolitano rollt. Los geht's!

Laute Rufe im Stadion

Laute Pfiffe und Rufe erklingen im Stadion, als die Champions-League-Hymne gespielt wird. Daraufhin wird die Musik lauter gestellt.

Formkurve Arsenal

Auch die Engländer hatten zuletzt mit Schwierigkeiten in der Liga zu kämpfen. Zwar konnte sich die Mannschaft um Trainer Arteta nach einem mühseligen Sieg über Newcastle am letzten Wochenende zurück an die Spitze der Tabelle setzen – in den letzten sieben Pflichtspielen war es aber ebenfalls erst der zweite Sieg.

Formkurve Atlético

Die Madrilenen gehen nach einem 3:2-Sieg gegen Athletic Club mit leichtem Rückenwind in die heutige Partie. Trotzdem waren es, insbesondere in der spanischen Liga, harte Wochen für die Mannschaft von Simeone. Aus den letzten neun Pflichtspielen konnte man lediglich zwei Siege erringen – ganze sieben Mal musste man eine Niederlage verzeichnen.
Ganz anders sieht die Situation bei Atlético Madrid in der Champions League aus: Bis auf die 1:2-Niederlage gegen Barcelona im Viertelfinal waren die Colchoneros in 21 CL-Spielen in Folge ungeschlagen.

Aufstellung Atlético

Und das ist die Aufstellung von Atlético-Trainer Diego Simeone:

Aufstellung Arsenal

Mit dieser Elf will Arsenal im Halbfinal vorlegen.

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Enges Duell

Der FC Arsenal will sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid am Mittwoch (21 Uhr) eine gute Ausgangsposition erspielen.
Für Arsenal steht viel auf dem Spiel: In der Premier League liefert sich das Team von Mikel Arteta mit Manchester City mittlerweile ein enges Duell um die Meisterschaft. Einen grösseren Vorsprung hatte der FC Arsenal, der 2004 zum letzten Mal den Premier-League-Titel holte, zuletzt verspielt.
Für Atlético ist es die letzte Titelchance der Saison. Das Team von Diego Simeone liegt in der spanischen Liga nur auf Platz 4.

Herzlich willkommen

Im zweiten Halbfinal-Hinspiel der Champions League empfängt Atlético Madrid den FC Arsenal. Die Partie ab 21 Uhr live.

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