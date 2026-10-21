ManUtd-Trainer Michael Carrick staunt nicht schlecht: 0:4-Klatsche in der Champions League auswärts in Como. IMAGO/Every Second Media

Eigentlich herrscht in Como englisches Wetter: Dauerregen und Wind ziehen durch die Arena nahe der Schweizer Grenze. Wirklich viel anzufangen wissen die Stars aus Manchester damit aber nicht. Für das Team von Michael Carrick setzt es eine sang- und klanglose 1:4-Ohrfeige gegen Como ab.

Como, das zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Champions League dabei ist, ist von Beginn an spielbestimmend, schiebt den Ball zwischen den Linien ein ums andere Mal kinderleicht an den Red Devils vorbei und taucht wiederholt vor dem Tor von Manchester auf. Mann des Spiels ist Nico Paz mit zwei Toren und einem Assist.

Der Argentinier Nico Paz ist mit zwei Toren und einem Assist beim Kantersieg gegen Manchester United Mann des Spiels. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Während der Argentinier kurz vor Schluss unter tosendem Applaus ausgewechselt wird, schieben die mitgereisten ManUtd-Fans Frust. Das 1:4 in der Nachspielzeit ist lediglich Resultatkosmetik.

Viele der Red-Devils-Anhänger haben das Auswärtsspiel in der Champions League mit einem Trip an den Comersee verbunden und sind ¨ bitter enttäuscht worden. Der Schluss der Reise fällt für sie wortwörtlich ins Wasser.