Calcio Como

Vorbeigeschossen. Bryan Mbeumo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz,.
72'
Foul von Máximo Perrone (Como 1907).
72'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Wechsel Como 1907. Kaiki kommt für Lucas da Cunha.
67'
Wechsel Manchester United. Joshua Zirkzee kommt für Bruno Fernandes.
66'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Jean Butez.
66'
Ball pariert. Amad Diallo (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Fernandes mit einem langen Ball.
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64'
Wechsel Como 1907. Maxence Caqueret kommt für Martin Baturina.
61'
Vorbeigeschossen. Bruno Fernandes (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Youri Tielemans.
60'
Ball pariert. Youri Tielemans (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Amad Diallo.
59'
Ball pariert. Nico Paz (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Martin Baturina.
57'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und Manchester United ist 3:0. Nico Paz (Como 1907) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, unten links.
55'
Ball abgeblockt. Harry Maguire (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
54'
Vorbeigeschossen. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Martin Baturina.
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53'
Foul von Luis Milla (Como 1907).
53'
Carlos Baleba (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Máximo Perrone (Como 1907).
53'
Youri Tielemans (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Mason Mount (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
51'
Marc Oliver Kempf (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Bryan Mbeumo (Manchester United).
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50'
Carlos Baleba (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
50'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
50'
Carlos Baleba (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und Manchester United ist 2:0. Tasos Douvikas (Como 1907) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Nico Paz mit einem Steilpass.
45'
Wechsel Manchester United. Carlos Baleba kommt für Andrey Santos.
45'
Wechsel Manchester United. Amad Diallo kommt für Matheus Cunha.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Como 1907 und Manchester United ist 1:0.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Matheus Cunha (Manchester United) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bruno Fernandes.
44'
Foul von Marc Oliver Kempf (Como 1907).
44'
Bryan Mbeumo (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Abseits Como 1907. Martin Baturina spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tasos Douvikas im Abseits.
43'
Ball pariert. Martin Baturina (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Luis Milla.
42'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Bryan Mbeumo (Manchester United).
41'
Abseits Como 1907. Álex Valle spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tasos Douvikas im Abseits.
39'
Vorbeigeschossen. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Yan Couto mit einem Steilpass.
36'
Foul von Nico Paz (Como 1907).
36'
Harry Maguire (Manchester United) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Ecke Como 1907. Die Ecke wurde verursacht von Senne Lammens.
35'
Ball pariert. Tasos Douvikas (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Martin Baturina mit einem langen Ball.
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32'
Das Spiel läuft wieder.
32'
Das Spiel ist unterbrochen (Como 1907).
31'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Bryan Mbeumo (Manchester United).
29'
Nico Paz (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
28'
Abseits Manchester United. Diogo Dalot spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Youri Tielemans im Abseits.
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25'
Andrey Santos (Manchester United) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Nico Paz (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Andrey Santos (Manchester United).
24'
Álex Valle (Como 1907) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Diogo Dalot (Manchester United).
21'
Nico Paz (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Andrey Santos (Manchester United).
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18'
Martin Baturina (Como 1907) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Mason Mount (Manchester United).
18'
Vorbeigeschossen. Lucas da Cunha (Como 1907) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
17'
Vorbeigeschossen. Harry Maguire (Manchester United) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Bryan Mbeumo mit einer Flanke nach einer Ecke.
16'
Ecke Manchester United. Die Ecke wurde verursacht von Marc Oliver Kempf.
12'
Yan Couto (Como 1907) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Matheus Cunha (Manchester United).
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6'
Foul von Diogo Dalot (Manchester United).
6'
Álex Valle (Como 1907) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
2'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Como 1907 und Manchester United ist 1:0. Nico Paz (Como 1907) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Lucas da Cunha.
2'
Vorbeigeschossen. Diogo Dalot (Manchester United) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Como 1907 und Manchester United.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.