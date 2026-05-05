Saka schiesst Arsenal in den CL-Final. John Walton/PA Wire/dpa

Die Szene des Spiels

In einer lange Zeit chancenarmen Partie war es Arsenal-Captain Bukayo Saka, der die Partie in der 45. Minute mit dem 1:0 so richtig lancierte. Mitspieler Leandro Trossard zog im Strafraum ab und zwang Atlético Torhüter Jan Oblak zu einer starken Parade. Saka bewies den richtigen Riecher, stand goldrichtig für den Abpraller und sorgte so letztlich für den einzigen Treffer des Abends.

Die Schlüsselfigur

Fast den gesamten Monat April fiel Arsenal-Star Saka verletzt aus und musste in dieser Zeit mit ansehen, wie seine Teamkollegen von fünf Spielen nur noch eines gewinnen konnten. Seit seiner Rückkehr siegte Arsenal aber in beiden Premier-League-Spielen und qualifiziert sich zusätzlich für den Final der Champions League – dank dem Treffer von Saka.

Saka erzielte den einzige Treffer des Abends. John Walton/PA Wire/dpa

Das bessere Team

Die erste Halbzeit war grösstenteils ausgeglichen. Beide Teams kamen vereinzelt zu Abschlüssen. Die absoluten Top-Chancen fehlten aber auf beiden Seiten – bis die Gunners in Führung gingen. Entsprechend waren die Spanier nach der Pause gefordert.

In der 2. Halbzeit übernahm das Team von Coach Diego Simeone dann auch das Spieldiktat und machte Druck in Richtung Arsenal-Tor. Die wirklich guten Chancen gab es für Atlético aber auch nach dem Pausentee nicht. Arsenal hingegen spielte mit der Führung im Rücken abgebrüht und brachte die Führung letztlich über die Zeit.

Das Tribünengezwitscher

Mit Antoine Griezmann bestritt ein Grosser des europäischen Fussballs sein wohl letztes Europacup-Spiel seiner Karriere. Der 35-Jährige wird die Spanier nach dieser Saison verlassen. Obwohl der Vertrag des Franzosen noch bis 2027 läuft, wechselt er vorzeitig in die MLS zu Orlando City SC.

Griezmann bestritt wahrscheinlich sein letztes Spiel in der Champions League. Getty Images

Die Tore

45’ | 1:0 | Trossard zog im Strafraum ab und zwang Oblak zu einer starken Parade. Saka ist aber für den Abpraller zur Stelle und schob zur Führung ein.

So geht’s weiter

Für Arsenal steht am 30. Mai 2026 um 18 Uhr der grosse Final der Champions League an. Als Gegner wird entweder der FC Bayern München oder PSG warten. Diese stehen sich am Mittwoch (21 Uhr live bei uns im Ticker) im zweiten Halbfinal-Rückspiel gegenüber.