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Ticker | FC Arsenal - Atlético de Madrid | Halbfinale UEFA Champions League 2025/2026

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Arsenal – Atlético 0:0*

Publiziert 05. Mai 2026, 20:53

Heimfans mit toller Choreo: Gäste werden erstmals gefährlich

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Halbfinale

Hinspiel:

ARS
11
ATM
Arsenal
0 – 0
11
Atl. Madrid

FC Arsenal

14

Atlético de Madrid

Alle Resultate anzeigen

Sven ScheideggerFlorian GnägiTobias Matsch
von
Sven Scheidegger
Florian Gnägi
Tobias Matsch
0
1
0
10'

Standardkönige unter sich

Atlético ist mit 13-Standardtreffer das beste Standard-Team in der Champions League. Arsenal erzielte nur deren acht nach stehenden Bällen. Die Gunners sind aber eigentlich noch mehr dafür bekannt. Hoffentlich gibt es heute ein paar gefährliche Standards.
8'

Alvarez mit erstem Abschluss

Dank schnellem Umschaltspiel gehört der erste Aschluss dann aber doch den Gästen. Trainer-Sohn Simeone enteilt Calafiori auf der rechten Seite und findet in der Mitte Julian Alvarez. Der Elfmeterschütze aus dem Hinspiel schiebt den Ball aber dann am rechten Pfosten vorbei. Es ist ein Paradebeispiel: Arsenal macht die Partie - Atlético lauert auf schnelle Konter. Derweil hat der Regen in Nordlondon deutlich zugenommen. Ein leichter Vorteil für die Engländer?

Arsenal-Fans mit toller Choreo

Getty Images
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5'

Arsenal mit viel Ballbesitz

Wir warten auf die erste Torchance in dieser Partie. Bereits jetzt ist aber klar, dass Arsenal hier das Spiel machen will. Sie lassen den Lauf gekonnt im Mittelfeld zirkulieren. Bis jetzt stehen die Colchoneros aber noch gut und lassen keine Aktionen in Strafraumnähe zu. Soeben konnte Oblak eine Flanke von Trossard ohne Mühe abfangen.
Anpfiff! Der Ball im Emirates Stadium rollt. Wer erwischt den besseren Start in dieses Halbfinal-Rückspiel?

Gleich geht es los!

In Kürze betreten die Spieler in Nordlondon den Rasen für die Hymne. Sehen wir im Rückspiel auch Tore aus dem Spiel heraus oder machen wieder Elfmeter den Unterschied?

Wie gut ist der Captain?

Im Fulham-Spiel hat Publikumsliebling Bukayo Saka nach längerer Durststrecke wieder einmal sein ganzes Können aufblitzen lassen. Nach seiner Einwechslung half er mit einem Assist und einem Tor seinem Team zum wichtigen Sieg im Kampf um den Meistertitel.
Heute steht er wie erwartet als Captain in der Startelf. Kann er eine entscheidende Rolle spielen? Vor allem seine Eckbälle sind gefürchtet. Mit Innenverteidiger Gabriel hat er im Zentrum jeweils den perfekten Zielspieler. Aber auch auf Sakas Flügel-Dribblings dürfen wir gespannt sein.
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Welcher Spielstil gewinnt?

Arsenal dürfte heute im eigenen Stadion vor allem auf Ballbesitz und Standards setzen. Dies wird Atlético recht sein. Sie sind bekannt für ihr schnelles Umschaltspiel. Im Hinspiel wurden sie so mehrfach nach einer kurzen Druckphase der Gunners brandgefährlich. Sowohl Arsenal-Coach Arteta, als auch Atléti-Trainer Simeone sind als Taktikfüchse bekannt. Heute müssen sie alles reinwerfen. Wer von beiden macht am Ende den besseren Zug?

Formstand

Beide Teams dürften heute mit viel Selbstvertrauen antreten.
Arsenal ist seit drei Ligaspielen ungeschlagen und kassierte dabei keinen einzigen Treffer. Zuletzt überzeugten de Gunners mit einem ungefährdeten 3:0-Heimerfolg im Londoner Derby gegen Fulham. Damit ist die Hauptprobe gelungen.
Atlético weiss derweil vor allem in der Offensive zu überzeugen. In fünf Spielen erzielte die Offensive rund um Shootingstar Julian Alvarez 18 Tore. Nach einer kurzen Baisse in der Liga mitte April hat man sich nun wieder gefangen. In Valencia gewann man zuletzt mit einer B-Elf ohne Mühe mit 2:0.

Direktvergleich in der Ligaphase

Arsenal konnte die Partie in der Ligaphase mit 4:0 deutlich für sich entscheiden und domierten Los Colchoneros im eigenen Stadion beinahe nach Belieben. Die Gunners zeigten im Emirates Stadium ohnehin eine bärenstarke CL-Kampagne. Einzig beim 0:0 gegen Sporting ging Arsenal nicht als Sieger vom Platz. Das 1:1 im Hinspiel zeigte aber auf, dass die Gunners in diesem Halbfinal für das Team von Diego Simeone offenbar zu knacken ist.

Penalties dominieren Hinspiel

Beim 1:1 in Madrid trafen beide Teams jeweils vom Punkt. Alvarez konnte die Partie gut zehn Minuten nach der Pause vom Punkt ausgleichen. Zuvor traf Gyökeres ebenfalls per Penalty kurz vor der Pause zur Führung der Gunners. Atlético war rein statistisch gesehen das bessere Team und hatte im ganzen Spiel 18 Abschlüsse. Die Gäste aus London nur deren 11. Das Spiel hätte aber auf beide Seiten kippen können. Ein potentielles Foulspiel an Eze im Strafraum nahm der VAR zurück. Es gab trotz vielen Diskussionen schlussendlich keinen zweiten Elfer für die Gunners. Antoine Griezmann traf auf der anderen Seite in der zweiten Hälfte nur das Lattenkreuz. Es blieb deshalb beim 1:1 in Madrid.
Für das Rückspiel ist damit alles offen. Wegen ihrer Heimstärke liegen die Vorteile aber bei den Gunners aus London.

Aufstellung Atlético

Aufstellung Arsenal

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Herzlich willkommen

Das erste Halbfinal-Rückspiel der Champions League steht an. Wer setzt sich im Duell zwischen Arsenal und Atlético durch? Nach dem 1:1 im Hinspiel in Madrid ist alles offen. Die Partie ab 21 Uhr im Ticker.

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