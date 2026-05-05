FC Arsenal

Beide Teams dürften heute mit viel Selbstvertrauen antreten.
Arsenal ist seit drei Ligaspielen ungeschlagen und kassierte dabei keinen einzigen Treffer. Zuletzt überzeugten de Gunners mit einem ungefährdeten 3:0-Heimerfolg im Londoner Derby gegen Fulham. Damit ist die Hauptprobe gelungen.
Atlético weiss derweil vor allem in der Offensive zu überzeugen. In fünf Spielen erzielte die Offensive rund um Shootingstar Julian Alvarez 18 Tore. Nach einer kurzen Baisse in der Liga mitte April hat man sich nun wieder gefangen. In Valencia gewann man zuletzt mit einer B-Elf ohne Mühe mit 2:0.