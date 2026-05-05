FC Arsenal

Wie gut ist der Captain?

Im Fulham-Spiel hat Publikumsliebling Bukayo Saka nach längerer Durststrecke wieder einmal sein ganzes Können aufblitzen lassen. Nach seiner Einwechslung half er mit einem Assist und einem Tor seinem Team zum wichtigen Sieg im Kampf um den Meistertitel.

Heute steht er wie erwartet als Captain in der Startelf. Kann er eine entscheidende Rolle spielen? Vor allem seine Eckbälle sind gefürchtet. Mit Innenverteidiger Gabriel hat er im Zentrum jeweils den perfekten Zielspieler. Aber auch auf Sakas Flügel-Dribblings dürfen wir gespannt sein.