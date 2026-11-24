Kobels Dortmund klaut den Engländern einen Punkt. AFP

Mit einem wuchtigen Distanzschuss bringt Gyökeres die Gunners in der zehnten Minute in Führung: Nach einem Diagonalball gelangt der Ball über Madueke zum schwedischen Stürmer, der aus halbrechter Position abzieht und den Ball über Kobel im BVB-Tor versenkt.

Dortmund reagiert erst nach der Pause und gleicht in der 55. Minute durch Maximilian Beier aus. Der Offensivmann schlägt halbrechts einen Haken und schiesst dann flach ins rechte Eck.

Ivan Perisic bringt Eindhoven nach einer halben Stunde mit einem Foulpenalty in Führung. Real schüttelt den Schock erst nach der Pause ab. Valverde liefert den Ausgleich in der 50. Minute, ehe Bellingham nur zehn Minuten später den Ball in der Kategorie «Tor des Jahres» in die Maschen zwirbelt.

Sehenswert ist die geniale Ballbehandlung bei Annahme und Vollendung. Kaum haben sich die Real-Fans wieder hingesetzt, sorgt Mbappé mit einer Doublette für klare Verhältnisse. Am Ende setzt Vinicius jr. noch mit dem 5:1 die Kirsche auf die Torte.

Im Duell der himmelblauen Teams setzt am Dienstagabend kein Team auf die Farbe Himmelblau. ManCity spielt in Orange, die SSC Napoli in edlem Dunkelblau.

Die Engländer zeigen einmal mehr, dass aktuell nicht alles nach Plan läuft. Højlund, der ehemalige ManUnited-Akteur, trifft in der 55. Minute für die SSC Napoli. Er erwischt dabei Goalie Donnarumma. Doch ein Hammer von Bouhaddi, gut zwölf Minuten später, sorgt für den Ausgleich.

Die Italiener stecken nicht auf, kombinieren sich zauberhaft in den Strafraum der Gastgeber, und nach einem Zuspiel von Spinazzola besorgt Noa Lang die erneute Führung. Cherki mit einer Solo-Aktion aus spitzem Winkel macht das Remis klar.

Como startet mit einem verschossenen Foulelfmeter durch Da Cunha. Die Gastgeber lassen sich davon aber nicht unterkriegen und gehen nach dem Seitenwechsel durch einen Hammer von Milla in Front: Rund 18 Meter vor dem Tor zieht der Spanier ab und biegt den Ball in den rechten Winkel.

Gegen Como vor einigen Wochen wurde Lens abgeschossen. So einige Spieler haben wohl auch kurz in Leipzig einen Flashback, denn schon nach neun Spielminuten steht es 2:0 für RB Leipzig.

Immerhin kann aus Sicht der Franzosen eine Klatsche verhindert werden. Leipzig hört auf zu drücken, und Udol gelingt in der 58. Minute sogar der Anschluss. Mehr ist allerdings nicht möglich, Nusa macht kurz vor Schluss mit dem 3:1 den Deckel drauf.

13 Niederlagen in Folge in der Champions League: Slovan Bratislava ist nicht Champions-League-würdig und egalisiert damit den Negativwert aller Teams der Königsklasse. Zu Hause gegen Real Betis ist man wieder chancenlos. Der Grund dafür: Cucho Hernández mit einem Doppelpack in der 43. und 57. Minute.

In der zweiten Minute fällt in Rotterdam bereits die Szene des Spiels. Oussamane Targhalline schiesst das 1:0 für Porto. Von Feyenoord kommt deutlich zu wenig. Zwar gibt man zahlreiche Schüsse ab, kaum einer sorgt für Gefahr.