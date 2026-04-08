Champions League Viertelfinal: Barça verliert 0:2 gegen Atlético – PSG siegt mühelos

Barça-Coach Hansi Flick war nicht mit allen Entscheiden der Unparteiischen zufrieden. AFP

FC Barcelona – Atlético Madrid

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr standen sich die beiden Mannschaften gegenüber. Im Halbfinal des spanischen Cups siegten jeweils die beiden Heimteams, mit dem besseren Ende für Atlético, das zuhause 4:0 siegte und auswärts «nur» 0:3 verlor. Das letzte Duell fand in der Meisterschaft statt – und ist erst vier Tage her. Barça siegte da auswärts in Madrid mit 2:1.

Das Heimteam startete druckvoll in die Partie und kam durch Marcus Rashford bereits früh zur ersten guten Möglichkeit. Auf der anderen Seite versteckten sich aber auch die Gäste nicht und kamen dank Julian Alvarez ebenfalls zu einer frühen Top-Chance. Danach übernahm Barcelona weiter das Spieldiktat und jubelte auch kurzzeitig. Ein Treffer von Rashford zählte aber aufgrund einer Offside-Position im Vorfeld nicht. Kurz vor der Pause folgte dann der Aufreger des Abends: Barça-Verteidiger Pau Cubarsi flog nach einer Notbremse vom Platz. Den fälligen Freistoss zimmerte Alvarez in der Folge herrlich in den Winkel.

Julian Alvarez traf traumhaft zum 2:0. AFP

In der zweiten Halbzeit starteten die Gastgeber energischer und kamen trotz Unterzahl zu guten Chancen – und forderten dann nach 55 Minuten einen Penalty. Der Grund war kurios: Atlético-Torhüter Musso spielte einen Abstoss kurz in Richtung Pubill, der den Ball mit der Hand zurecht legte und den Abstoss nochmals ausführte. Schiedsrichter István Kovács liess aber weiterlaufen und auch der VAR blieb stumm – ein heikler Entscheid. In der 70. Minute folgte dann die kalte Dusche: Joker Alexander Sörloth erhöhte für die Gäste auf 2:0. Obwohl die Katalanen weiter anrannten, gelang ihnen kein Tor. So ist die Ausgangslage für das Rückspiel von nächster Woche extrem schwierig.

PSG – FC Liverpool

Die Reds können weiterhin zu selten überzeugen und stehen nun auch in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Die Partie in Paris startete für die Engländer denkbar schlecht. Durch einen abgefälschten Schuss von Désiré Doué lag Liverpool bereits nach elf Minuten zurück. Daraufhin kamen zwar auch die Gäste zu Chancen, das Heimteam hatte aber die deutlich besseren und verpasste das 2:0 mehrfach.

Nach der Pause war es dann der Georgier Khvicha Kvaratskhelia, der mit einem schönen Solo völlig verdient auf 2:0 erhöhte. Von Liverpool kam in der Folge nicht mehr allzu viel und durch einen PSG-Penalty hätte die Niederlage auch höher ausfallen können. Der VAR meldete sich aber und so wurde dieser zurückgenommen.

Khvicha Kvaratskhelia erlöste PSG in der 2. Halbzeit mit dem 2:0. AFP

Trotzdem wird die Luft für Liverpool-Coach Arne Slot dünner und dünner. Nach der klaren Niederlage auswärts gegen PSG dürfte es um seine Person nicht ruhiger werden. Während in der Meisterschaft nichts mehr geht und man im FA-Cup nach dem 0:4 zuletzt im Viertelfinal gegen Manchester City ebenfalls raus ist, dürfte es auch im Viertelfinal-Rückspiel von nächster Woche extrem schwer werden.

Die Rückspiele folgen nächsten Dienstag, 14. April 2026 (ab 21 Uhr bei uns im Ticker).