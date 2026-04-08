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Ticker | Barcelona - Atlético de Madrid | Viertelfinale UEFA Champions League 2025/2026

BAR–ATL 0:0, PSG–LIV 0:0*

Publiziert 08. April 2026, 20:57

Barça drückt bereits: Trauerminute für verstorbene Trainerlegende

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Viertelfinale

Barcelona
0 – 0
Atlético

Barcelona

12

Atlético de Madrid

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Sven ScheideggerDaniel Hug
von
Sven Scheidegger
Daniel Hug
0
0
10'

Musso hat viel zu tun

Barca – Atletico: Cancelo lässt seinen Gegenspieler stehen und bringt den Ball von der linken Strafraumseite in Richtung Tor, wo Musso zur Stelle ist.
7'

Eckball für Atletico

Barca – Atletico: Atletico erhält einen Eckball, den Alvarez direkt einem Barca-Akteur in die Füsse spielt. Viel schlechter kann man eine Ecke nicht ausführen.
5'

PSG mit deutlich mehr Ballbesitz

PSG – Liverpool: PSG hat zu Beginn klar mehr vom Spiel, was 73% Ballbesitz belegen.
4'

Barca dominiert zu Beginn

Barca – Atletico: Rashford hat bereits die nächste gute Abschlussmöglichkeit. Musso hat noch sein Bein dran und verhindert den frühen Rückstand gerade noch.
2'

Rashord mit dem ersten Abschluss

Barca – Atletico: Rashord zieht von links nach innen und versucht sich dann mit einem Flachschuss. Musso hält den Ball ohne Probleme fest.
Es geht los mit der Konferenz. Zuvor gab es noch eine Trauerminute für die gestern verstorbene Trainerlegende Mircea Lucescu, der bis vor wenigen Tagen noch Trainer der rumänischen Nationalmannschaft war.

Aufstellungen Barca-Atletico

Bei Barca fällt sicherlich die Verletzung von Raphina ins Gewicht, während Atletico Stammtorwart Oblak vermisst.

Aufstellungen PSG-Liverpool

Folgende Spieler laufen in Paris auf.

Vorschau Barca-Atletico

Barcelona befindet sich in einer ausgezeichneten Form. Acht der letzten neun Spiele konnten die Spanier für sich entscheiden. In der Liga sind sich die beiden Teams bereits am letzten Wochenende gegenübergestanden. Dabei konnte die Blaugrana auswärts mit 2:1 gewinnen, dank eines späten Treffers von Robert Lewandowski in der 87. Minute. 
Im Viertelfinal hat sich Barca gegen Newcastle durchgesetzt (1:1 und 7:2).
Atletico hat drei der letzten sechs Partien gewonnen, allerdings die letzten drei allesamt verloren. Die Niederlagen haben sie jedoch gegen Tottenham, Real Madrid und Barcelona kassiert.
Das Team von Trainer Diego Simeone hat sich im Viertelfinal gegen Tottenham durchgesetzt (5:2 und 2:3).

Vorschau PSG-Liverpool

Wenn man auf die Form der beiden Teams schaut, dann sind die Franzosen hier eindeutig im Vorteil. Die letzten vier von fünf Spielen konnte PSG siegreich gestalten. Am letzten Freitag gewann das Team von Trainer Luis Enrique mit 3:1 gegen Toulouse. Im Viertelfinal-Duell gegen Chelsea behielt Paris mit zwei Siegen (5:2 und 3:0) deutlich die Oberhand. 
Liverpool dagegen konnte nur eines der letzten fünf Spielen gewinnen, beim 4:0 im Viertelfinal-Rückspiel gegen Galatasaray.
Das FA-Cup Viertelfinal am letzten Samstag ging gleich mit 0:4 gegen Manchester City verloren.

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Die zweite Hälfte der Viertelfinal-Hinspiele der Königsklasse stehen an. Barça empfängt im spanischen Duell Atlético. Zudem trifft PSG auf Liverpool. Der Konferenz-Ticker ab 21 Uhr.
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