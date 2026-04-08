Ticker | Barcelona - Atlético de Madrid | Viertelfinale UEFA Champions League 2025/2026

Vorschau Barca-Atletico

Barcelona befindet sich in einer ausgezeichneten Form. Acht der letzten neun Spiele konnten die Spanier für sich entscheiden. In der Liga sind sich die beiden Teams bereits am letzten Wochenende gegenübergestanden. Dabei konnte die Blaugrana auswärts mit 2:1 gewinnen, dank eines späten Treffers von Robert Lewandowski in der 87. Minute.

Im Viertelfinal hat sich Barca gegen Newcastle durchgesetzt (1:1 und 7:2).

Atletico hat drei der letzten sechs Partien gewonnen, allerdings die letzten drei allesamt verloren. Die Niederlagen haben sie jedoch gegen Tottenham, Real Madrid und Barcelona kassiert.

Das Team von Trainer Diego Simeone hat sich im Viertelfinal gegen Tottenham durchgesetzt (5:2 und 2:3).