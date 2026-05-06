Diese Situation erzürnte die Bayern. SRF

Die Szene(n) des Spiels

Gleich mehrere Schiedsrichterentscheidungen sorgen auf Bayern-Seite für Ärger. Erst ärgern sich die Deutschen, weil der portugiesische Unparteiische João Pinheiro den bereits verwarnten PSG-Verteidiger Nuno Mendes nach einem Handspiel nicht vom Platz stellt. Dann gibts bloss zwei Minuten später wieder Aufregung, weil Vitinha bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum seinen Pariser Mitspieler João Neves mit ausgestrecktem Arm abschiesst. Schiri-Experte Urs Meier findet auf blue jedoch, dass alles korrekt entschieden wurde.

Die Schlüsselfigur

Khvicha Kvaratskhelia. Der PSG-Georgier liefert erneut einen überragenden Auftritt hin. Mit seinem Assist auf Dembélé beim Pariser Führungstor zum 1:0 hat er entscheidenden Anteil am Weiterkommen. Historisch: Als erster Spieler überhaupt schafft es «Kvaradonna» in sieben K.o.-Spielen der Champions League nacheinander zu treffen oder einen Assist zu liefern.

Das bessere Team

Trotz einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen ist PSG am Ende doch einfach die bessere Mannschaft als die Bayern, bei denen Goalie Manuel Neuer mit einer brillanten Leistung das Spiel lange offen hält.Im Hinspiel agierte Bayern mit Paris noch auf Augenhöhe, in München sind die Franzosen abgezockter.

Das Tribünengezwitscher

Kommentarausfall beim SRF. Der Sender entschuldigt sich gleich zu Beginn in einer Einblendung für den Ausfall von Sascha Ruefer, der offenbar wegen technischen Problemen nicht zu hören ist. Erst springt spontan Moderator Paddy Kälin zusammen mit dem Expertenduo Beni Huggel und Martina Voss-Tecklenburg ein, ehe Mario Gehrer die Kommentierung der Partie übernimmt.

Die Tore

3’ | 0:1 | Kvaratskhelia wird mit einem Doppelpass auf der linken Seite steil geschickt. Der Georgier nutzt sein Tempo und zieht Upamecano davon. Er spielt den Ball zur Mitte in den Rückraum, wo Dembélé goldrichtig steht und zur Führung einschiesst.

94’ | 1:1 | Tief in der Nachspielzeit gleich Kane aus für die Bayern, doch das Tor kommt zu spät.

So geht’s weiter

Am 30. Mai 2026 steigt in Budapest um 18 Uhr der grosse Final der Champions League.